資本市場庁 (Capital Market Authority)：王国、金融市場関連指標で上位のランクを達成

サウジアラビア、リヤド発, June 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- サウジアラビア王国は、IMD世界競争力年鑑2023 (2023 IMD World Competitiveness Yearbook) のランキングで異例の躍進を遂げた。王国は2022年から2023年にかけて24位から17位へと順位を上げ、世界的な地位が飛躍的に向上した。



年鑑によると、12の資本市場指数のうち6つが上昇を示し、他の2つでは順位を維持した。この成果は、関連するグローバルなベストプラクティスを実践することにより、王国の資本市場を改善・拡大するためのCMAの継続的な努力とステップを例証するものである。

株式市場指数とM&A活動は最も顕著な上昇を示し、サウジアラビアの金融セクターの強力な浮上を示すとともに、同国の経済に対する投資家の信頼感を高めている。特筆すべきは、ベンチャーキャピタルのランキングにおける王国の上昇で、新興企業にとって重要な支援システムであるベンチャーキャピタルが利用しやすい環境が整いつつあることを示唆している。CMAが株式クラウドファンディングの規制枠組みを承認したことは、革新的かつ競争力のある資本市場エコシステムの育成に対するCMAの確固たるコミットメントを実証している。

また、CMAの取り組みは企業取締役会の監督においても成果を上げており、王国はG20諸国の中で第1位を獲得した。このことは、投資家の信頼に不可欠な強固なガバナンス基準の維持に対するCMAのコミットメントを示している。

さらに、同庁は2023年に向けての国際競争力指標で前進するための継続的な努力においても多くの貢献をしており、その中でも最も注目すべきは、王国のランキングを向上させるために活用できる協力機会について話し合うために、国立競争力センター (National Competitiveness Center) と会合を開いたことである。さらに、国立競争力センターが提携している国際経営開発研究所 (International Institute for Management Development: IMD) の専門家が参加する競争力に関する講義やワークショップへの参加の可能性も検討された。

また、国立競争力センターは、民間部門の調査対象者層 (上場企業、証券会社、監査会社、庁の委員)、および同庁の指標のデータソースに関する最新情報を必要に応じて受け取った。

CMAでは最近いくつかの重要な変更を導入し、これらの進歩にプラスの影響を与えていることも特記すべきである。特に、CMAが外国証券投資規則 (Rules for Foreign Investment in Securities) を承認したことは、サウジ市場の流動性を高め、その魅力を深化・向上させ、サウジの世界的地位の強化に好影響を与えると期待されている。また、この規則は、現地の資本機関や投資家の間で知識や経験の転換を促し、機関投資家のサウジ資本市場への関与を強化する。一方、上場合弁株式会社に関する新会社法 (Companies Law for Listed Joint Stock Companies) および改正プルデンシャル規則 (Amended Prudential Rules) の承認は、資本市場参加者の信頼をさらに高め、国の経済成長を支える魅力的な投資環境を創出するために、資本市場機関の安定性を高めることを目的としている。

CMAは、サウジ市場を中東市場のトップに位置づけ、世界で最も重要な資本市場の1つに位置づけることを目的とした戦略計画の達成に向けた市場発展を通じて、サウジの資本市場の魅力を高め、効率性を向上させ、地域的・国際的な競争力を高めることを目指している。