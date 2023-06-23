资本市场管理局 (CMA)：沙特阿拉伯王国的金融市场相关指标排名跻身前列

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沙特阿拉伯利雅得, June 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 沙特阿拉伯王国在 2023 年 IMD 世界竞争力年报排名中取得了长足进步。2023 年，沙特阿拉伯王国的排名从从 2022 年的第 24 位攀升至第 17 位，标志着其全球地位的巨大飞跃。



据年报显示，其在 12 个资本市场指数中有 6 个指数幅度呈上涨态势，而另外两个指数幅度保持不变。这一成就体现了 CMA 通过实施相关的全球最佳举措，为改善和扩大沙特阿拉伯王国的资本市场作出的不懈努力与实践。

股价指数与并购活动涨幅最大，表明沙特阿拉伯的金融部门呈现出正向增长态势，提振了投资者对该国经济的信心。值得注意的是，沙特阿拉伯王国在风险投资排名中的上升表明可获得风险投资的环境还在发展，成为新兴企业的一个关键支持系统。CMA 批准股权众筹监管框架显示出该机构对培育创新和具有竞争力的资本市场生态系统的坚定承诺。

CMA 的努力也令沙特阿拉伯王国取得了在 20 国集团 (G20) 国家中公司董事会监督方面名列第一的成果。这表明 CMA 致力于坚持严格的治理标准，对于获取投资者的信任至关重要。

此外，管理局持续努力，在推进 2023 年全球竞争力指标中做出了众多贡献，其中最值得称道的是与国家竞争力中心 (NCC) 举办的一次会议，讨论了现有能提高沙特阿拉伯王国排名的合作机会。此外，还探讨了参加由国际管理发展学院 (IMD) 的专家主讲的竞争力讲座和研讨会的可能性，国家竞争力中心与该学院是合作伙伴关系。

此外，国家竞争力中心收到了关于私营部门调查目标人口（上市公司、证券经纪商、审计师、管理局委员会成员）的最新信息，还根据需要接收了管理局指标数据来源的最新信息。

应重视的是，CMA 最近实施了几项重大变革，这些变革对所取得的进展产生了积极影响。其中显著的举措包括 CMA 批准了外国证券投资条例，预计将对提高沙特阿拉伯市场的流动性、深化和增加沙特阿拉伯市场的吸引力以及提升沙特阿拉伯市场全球地位产生正面影响。该条例还将有助于在当地资本机构和投资者当中改变认知和体验，加强机构投资者在沙特阿拉伯资本市场的参与度。与此同时，针对上市股份公司的新公司法和对审慎规则修正案的批准旨在加强资本市场机构的稳定性，以进一步增强资本市场参与者的信心，并创造有吸引力的投资环境，以支持国家经济增长。

CMA 旨在通过开发市场实现沙特阿拉伯资本市场的战略计划，提高沙特阿拉伯资本市场的吸引力、提升效率，并增强沙特阿拉伯资本市场在地区和国际上的竞争力。该战略计划意在让沙特阿拉伯成为中东最大的市场，并使其排名跻身全球最重要的资本市场之一。