NextNav stellt erste europäische Testumgebung für hochpräzise vertikale Ortungstechnologie vor

NEUILLY-SUR-SEINE, Frankreich, June 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NextNav, ein weltweit führender Anbieter von GPS der nächsten Generation, hat die erste europäische kommerzielle Testumgebung für Pinnacle, seine hochpräzise vertikale Ortungstechnologie, angekündigt. Die im Großraum Paris in Frankreich betriebene Testumgebung wird die Vorteile von Pinnacle für die lokalen Rettungsdienste sowie die Integration mit Anwendungen und Geräten der bestehenden Partner von NextNav demonstrieren.



NextNav Pinnacle ist in der Geolokalisierungsbranche führend bei der präzisen vertikalen Ortung mit Bodenhöhe, der bei Notfalleinsätzen zunehmende Bedeutung zukommt. Die Testumgebung von NextNav in der Nähe von Paris ist der erste wichtige Schritt zur Umsetzung der Vision von NextNav, in Europa 3D-GPS-Dienste der nächsten Generation anzubieten. NextNav hat sich dazu verschrieben, mit einem terrestrischen System hochpräzise Positions-, Navigations- und Zeitgebungsdaten (Position, Navigation, Timing, PNT) in 3D bereitzustellen und damit Notfalldienste, Logistik, Telekommunikation und andere Sektoren zu revolutionieren, für die eine präzise Ortung und Zeitgebung unerlässlich sind und die ggf. durch GPS-Störungen beeinträchtigt werden – ein zunehmendes Problem in der Region.

Die Pinnacle-Technologie von NextNav, die in den Vereinigten Staaten in mehr als 4.400 Städten und Gemeinden verfügbar ist und derzeit über ganz Japan hinweg bereitgestellt wird, liefert wichtige Z-Achsen-Daten. Unabhängige Tests ergaben eine Bodenhöhengenauigkeit von 94 Prozent – eine Genauigkeit, die bisher von keiner anderen verfügbaren Technologie erreicht wird. In den letzten Jahren haben sich mehrere Mobilfunkanbieter, Gerätehersteller und Ersthelfer-Kommunikationsunternehmen für NextNav entschieden, um die Z-Achsen-Funktionen zu nutzen und den Ersthelfern eine bessere Situationseinschätzung und Ortung der betroffenen Personen zu ermöglichen, was die Reaktionszeiten verkürzt und Leben rettet.

„Wir freuen uns, eine Testumgebung für Pinnacle im Raum Paris einführen zu können, um zu zeigen, wie wir die Herausforderung der vertikalen Ortungsgenauigkeit angehen. Dies ist ein erster Schritt zur Realisierung unserer Vision von GPS-Diensten der nächsten Generation in Europa“, so Ambroise Popper, General Manager und Vice President, NextNav Frankreich. „Dieser erste Einsatz ermöglicht es uns, Industriepartnern unsere Pinnacle-Technologie zu demonstrieren und den Weg dafür zu ebnen, in naher Zukunft eine überragende Bodenhöhengenauigkeit und zugleich auch widerstandsfähige 3D-PNT-Lösungen über ein terrestrisches System bereitzustellen.“

Die Ankündigung einer Testumgebung in Frankreich folgt auf den jüngsten Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission (JRC) , in dem die Genauigkeit von NextNav bei der vertikalen Ortung mit Bodenhöhenbestimmung und die Fähigkeit des Unternehmens, den herkömmlichen GPS-Diensten eine zuverlässige Ebene zu bieten, hervorgehoben wird. Dem Bericht zufolge ist bei herkömmlichen GPS-Systemen eine genaue vertikale Ortung nicht problemlos möglich, insbesondere in komplexen Innenräumen und städtischen Umgebungen. Die vertikale Ortungstechnologie Pinnacle von NextNav schließt diese kritische Lücke und bietet eine zuverlässige und präzise Bodengenauigkeit, die ein breites Spektrum von Branchen verändern kann. Der Bericht hob die vertikale Ortungsgenauigkeit von NextNav während des Tests hervor, die zu 95 % der Zeit bei 1,6 m lag.

Der JRC-Bericht würdigt auch die zuverlässige PNT-Technologie von NextNav, TerraPoiNT, als eine ausgereifte Technologie, die die relevanten Benchmarks erfüllt oder übertrifft, um als widerstandsfähige Ebene für bestehende GPS- und GNSS-Technologien zu dienen. In einem Bericht aus dem Jahr 2021 haben Tests des Verkehrsministeriums der Vereinigten Staaten (DOT) ergeben, dass TerraPoiNT die einzige kommerzielle alternative PNT-Lösung ist, die die ermittelten Anforderungen in „allen anwendbaren Anwendungsszenarien“ erfüllt.

NextNav Inc. (Nasdaq: NN) ist ein führender Anbieter im Bereich GPS der nächsten Generation und ermöglicht ein völlig neues Ökosystem von Anwendungen und Diensten, die auf vertikaler Ortung und zuverlässiger Geolokalisierungstechnologie basieren. Das Pinnacle-Netzwerk des Unternehmens bietet eine hochpräzise vertikale Ortung, um Standortdienste so zu transformieren, dass sie den 3D-Standort wiedergeben und innovative, neue Funktionen unterstützen. Das TerraPoiNT-Netzwerk von NextNav liefert genaue, zuverlässige und widerstandsfähige Positions-, Navigations- und Zeitgebungsdaten (Position, Navigation, Timing, PNT) in 3D zur Unterstützung kritischer Infrastrukturen und anderer GPS-abhängiger Systeme, wenn GPS nicht zur Verfügung steht oder ausfällt.

