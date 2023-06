Lynx Air lance aujourd’hui le service entre Montréal et Vancouver

English French

MONTRÉAL, 23 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne ultra-abordable du Canada, lance aujourd’hui son vol inaugural de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL) à l’aéroport international de Vancouver (YVR).



L’inauguration d’aujourd’hui arrive quelques semaines seulement après le lancement des services Lynx entre Montréal et Calgary et St John’s, ce qui représente une expansion continue de la présence de la compagnie aérienne dans la deuxième plus grande ville du Canada. Lynx assurera douze vols par semaine entre Montréal et Vancouver, ce qui portera le nombre total de ses vols au départ et à destination de Montréal à 26 vols par semaine, soit plus de 4 900 sièges.

Les tarifs de Lynx sont vraiment très abordables, à partir de 89 $* pour un aller simple entre Montréal et Vancouver, taxes et frais compris. Pour célébrer le vol inaugural d’aujourd’hui, Lynx a lancé un solde de sièges d’une durée limitée offrant jusqu’à 25 % de rabais sur tous les tarifs à destination de Montréal et de Vancouver. Le solde commence le 23 juin et se termine à 23 h 59 (HE) le 24 juin 2023. Elle est accessible avec le code promotionnel MONTREAL. Pour connaître les détails du solde et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

Merren McArthur, PDG de Lynx Air, a déclaré : « Nous sommes ravis d’ajouter Vancouver à notre réseau montréalais aujourd’hui, après le lancement réussi de nos services montréalais vers St. John’s et Calgary au début du mois. Les résidents du Québec disposent désormais d’une option abordable pour s’envoler vers trois destinations canadiennes populaires. »

Elle ajoute : « Notre investissement continu au Québec reflète l’énorme opportunité que nous voyons dans ce marché, qui a été historiquement mal desservi par les transporteurs à bas prix, et nous sommes enthousiastes à l’idée de rendre cette belle province plus accessible aux communautés de l’Ouest canadien. Que vous voyagiez pour retrouver vos proches, pour explorer les rues pavées du Vieux-Montréal ou pour admirer les vues imprenables du port de Vancouver, Lynx Air vous offrira une expérience de vol exceptionnelle à un prix très abordable. »

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit de l’ajout de Vancouver aux destinations offertes par notre nouveau transporteur aérien Lynx Air. Cette nouvelle route directe vient bonifier l’offre au départ de Montréal et représente une belle occasion de développement de la desserte aérienne domestique à YUL. Lynx Air continue en effet de tailler sa place dans le créneau peu exploité des vols à bas prix, ce qui saura sans doute séduire tant les voyageurs d’affaires que de loisirs souhaitant explorer les paysages de l’Ouest canadien », a mentionné Stéphane Lapierre, vice-président, Exploitation et développement aérien, ADM.

Calendrier des vols pour Montréal de Lynx :

No de vol Date d’entrée

en vigueur Fréquence Origine

Station Destination

Station Y9 165 23 JUIN 2023 LUN-MAR-JEU-VEN-

SAM-DIM YVR YUL Y9 166 23 JUIN 2023 LUN-MAR-JEU-VEN-

SAM-DIM YUL YVR Y9 543 7 JUIN 2023 MAR-JEU-SAM-DIM YYC YUL Y9 542 5 JUIN 2023 LUN.-MER.-VEN. YUL YYC Y9542 5 JUIN 2023 LUN.-MER.-VEN. YYT YUL Y9 543 7 JUIN 2023 MAR-JEU-SAM-DIM YUL YYT

Veuillez noter que les dates sont sous réserve de modifications. Consultez le site Web pour connaître tous les détails du programme.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

Contact auprès des médias

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuf, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l’empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l’un des transporteurs aériens les plus respectueux de l’environnement au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

