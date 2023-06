Polysleep annonce le lancement de sa campagne captivante, Jour du Déménagement avec une approche de marketing multicanal

English French

MONTRÉAL, 23 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Polysleep, un pionnier de premier plan dans l'industrie des matelas en mousse mémoire, est ravi d'annoncer le lancement de sa campagne très attendue, le Jour du Déménagement.



Cette campagne adopte une approche complète en matière de marketing, en utilisant plusieurs canaux pour toucher et engager un public diversifié.

Avec un accent mis sur la radio, les panneaux d'affichage, les médias sociaux et d'autres plateformes numériques, Polysleep vise à créer un engouement et à générer de l'excitation autour de la campagne. Des annonces radio captivantes ainsi que du contenu dynamique sur les médias sociaux encouragera l'interaction et le partage parmi les abonnés. La campagne comprendra également des articles de blog informatifs, des promotions interactives en ligne et des cadeaux attrayants pour offrir une expérience complète et immersive au public cible.

En adoptant une stratégie de marketing multicanal, la campagne vise à se connecter avec les individus à travers leurs médias préférés, avec une sensibilisation généralisée et en stimulant l'engagement. L'objectif de Polysleep est d'inspirer et de soutenir la communauté pendant la période animée des déménagements, en offrant confort et tranquillité grâce à leurs solutions innovantes de sommeil.

Pour plus d'informations sur Polysleep et la campagne Jour du Déménagement, veuillez visiter https://polysleep.ca.

Rejoignez Polysleep dans cette excitante aventure et découvrez la joie de déménager avec confort et positivité.

À propos de Polysleep : fondée en 2016, Polysleep est considérée comme une entreprise pionnière de l’industrie du matelas en mousse mémoire au Québec. Sa motivation première est de soutenir le bien-être du corps et de l’esprit par une nuit de sommeil équilibrée. Entièrement fabriqués à Montréal, les matelas Polysleep sont conçus pour répondre aux besoins de ses clients les plus impératifs en matière de sommeil, tout en contribuant au rayonnement de l'économie locale et en réduisant son empreinte de carbone.

Grâce à des solutions innovantes, telles que le contour de soutien intégré, la mousse antimicrobienne et la technologie de récupération du sommeil, Polysleep permet à ses consommateurs de bénéficier d'un sommeil plus sain et plus reposant. L’entreprise se démarque principalement par la qualité de ses matériaux, par ses méthodes de fabrications étiques et locales ainsi que pour sa philosophie bienveillante.

Visitez Polysleep au https://polysleep.ca/

CONTACT

Victoria Bakos - Gestionnaire Relations Publiques

victoria@polysleep.com

514.629.4044

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51eac604-d2ef-4cf0-80c5-46ee52a82124/fr