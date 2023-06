Eramet : Remboursement de l’intégralité de son emprunt obligataire d’un montant total de 500 000 000 d’euros portant intérêt au taux de 4,196 % l’an à échéance le 28 février 2024 (ISIN : FR0013284643)

English French

Paris, 23 juin 2023, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Informations relatives au remboursement par Eramet de l’intégralité des obligations en circulation de son emprunt obligataire d’un montant total de 500 000 000 d’euros portant intérêt au taux de 4,196 % l’an et venant à échéance le 28 février 2024 (ISIN : FR0013284643) (les « Obligations »)

Conformément aux dispositions de l’article L.213-0-1 du Code monétaire et financier et de l’article 238-2 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, Eramet annonce le remboursement ce jour de la totalité, et non d’une partie seulement, des Obligations, représentant plus de 10% de titres de l’emprunt obligataire, et ce conformément à la modalité 6.5 (Early redemption at the Make-whole Redemption Amount) des termes et conditions des Obligations figurant dans le prospectus en date du 26 septembre 2017 (les « Termes et Conditions »).

Conformément à la Modalité 6.9 (Cancellation) des Termes et Conditions, les Obligations ainsi remboursées seront annulées.

Le remboursement des Obligations permet à Eramet de poursuivre la gestion proactive du profil de dette du Groupe et d’étendre sa maturité moyenne, qui est désormais de près de 3 ans.

Calendrier

26.07.2023: Publication des résultats semestriels 2023

26.10.2023: Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

A PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium, et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de communications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www.eramet.com

