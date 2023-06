Groupe Casino : Prix de cession du solde de la participation de Casino dans Assaí

English French

Prix de cession du solde

de la participation de Casino dans Assaí

Paris, le 23 juin 2023

Le groupe Casino annonce ce jour avoir finalisé la cession de sa participation résiduelle dans Assaí, annoncée le 22 juin 2023.

Dans le cadre de la transaction, 157 582 850 actions Assaí détenues par le groupe Casino, représentant 11,7% du capital d’Assaí, ont été allouées à un prix de BRL 13,38 par action, soit un montant brut total de BRL 2 108 millions (EUR 404 millions1). Le produit net après frais et impôts est estimé à EUR 326 millions.

A l’issue de cette transaction, le Groupe Casino ne détient plus de participation au capital Assaí.









1 En considérant un taux de change de 5,22 BRL par euro

