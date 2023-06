Tredje uge i tilbudsperioden i Jobindex A/S

Danielsen 2 aps - hovedaktionær i Jobindex A/S - har den 2. juni 2023 fremsat et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud om at købe aktier i Jobindex A/S til en kurs på 1900 kr. i forbindelse med ansøgning om afnotering fra First North. Tilbudet udløber fredag den 30. juni.

På tilbudsperiodens 13. og 14. dag har Danielsen 2 aps købt 2221 og 1393 aktier á 1900 kr., bl.a. fra medarbejdere, der fik tildelt 10 mio. kr. i medarbejderaktier i sidste uge. Danielsen 2 aps har dermed købt i alt 35.816 aktier og ejer dermed 94,9% af aktierne i Jobindex A/S.

Nasdaq har den 23. juni 2023 udsendt en meddelelse om at Jobindex A/S vil blive slettet fra handel som følge af selskabets anmodning om sletning, og at sidste dag for handel med Jobindex A/S aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark bliver den 30. juni.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com





Vedhæftet fil