NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), (la « Société ») annonce partager un communiqué vidéo de Patrick MARCHE et Bernard VOISIN, respectivement Président du Conseil de Surveillance et Président du Directoire de la Société.

Communiqué vidéo Patrick MARCHE et Bernard VOISIN

La Société rappelle toujours se tenir à disposition des actionnaires via l’adresse mail investors@neolife.fr pour répondre à leurs questions en amont de l’assemblée générale du 26 juin.

CONTACT

NEOLIFE®

investors@neolife.fr

