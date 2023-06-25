值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Prudential plc 投資者查詢 PUK, PUKPF 證券集體訴訟調查狀況

紐約, June 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 代表 Prudential plc (NYSE: PUK) (OTC: PUKPF) 的股東繼續調查潛在的證券索賠，原因是有指控稱 Prudential 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊。



影響：倘若您曾購買 Prudential 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟以期追回投資者蒙受的損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16906 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2023 年 5 月 31 日，Prudential 披露其財務總監 James Turner 因涉及與最近一次招聘有關的一項「操守問題」調查而辭職。

受此影響，Prudential 的美國存託憑證（「ADR」）價格於 2023 年 5 月 31 日每 ADR 下跌 1.71 美元，跌幅為 6.08%，以每 ADR 26.43 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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