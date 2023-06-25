業界領先的投資者權益律所 ROSEN 鼓勵 BeiGene, Ltd. 投資者查詢 BGNE 證券集體訴訟調查狀況

紐約, June 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE) 的股東調查潛在的證券索賠，原因是有指控稱 BeiGene 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊。



影響：倘若您曾購買 BeiGene 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟以期追回投資者蒙受的損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=17184，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com諮詢 Phillip Kim 律師，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2023 年 6 月 15 日，在市場開盤前，Morningstar 發表了一篇題為「AbbVie 子公司就癌症藥物提起專利侵權訴訟後，BeiGene 股價下跌」的文章。該文引述相關內容指出：「AbbVie (ABBV) 旗下子公司 Pharmacyclics 針對生物技術公司 BeiGene 提起專利侵權訴訟。Pharmacyclics 在週二於特拉華州聯邦法院提交的投訴中指控稱，BeiGene 生產和銷售的用於治療慢性淋巴細胞白血病和小淋巴細胞性淋巴瘤的 Brukinsa 涉嫌侵犯 Pharmacyclics 的 Imbruvica 專利，該藥物也用於治療相同病症。Brukinsa 於一月獲美國食品藥品監督管理局批准，用於治療慢性淋巴細胞白血病和小淋巴細胞性淋巴瘤。」

受此影響，BeiGene 美國存託股份（「ADS」或「ADSs」）的價格下跌 7.08 美元，跌幅為 3.4%，收於 201.04 美元。翌日，BeiGene ADR 在當日交易中最高下跌 5.3 美元，跌幅為 2.65%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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