RENAULT GROUP : Alpine Racing Ltd accélère son développement avec 200 millions d'euros d'investissement par des acteurs de renommée mondiale

ALPINE RACING LTD ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT AVEC 200 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENT PAR DES ACTEURS DE RENOMMÉE MONDIALE

Renault Group et Alpine accueillent au capital d’Alpine Racing Ltd, Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24 %.

Renault Group et Alpine accueille nt le groupe d’investisseurs constitué d’ Otro Capital et ses partenaires , RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments ( définis ensemble comme étant le « Groupe Investisseur » ) au capital d'Alpine Racing L td , l'entité en charge des activités de F ormule 1 basée à Enstone (Royaume-Uni) .

Le G roupe I nvestisseur investi t 200 millions d'euros , soit une participation de 2 4 % au capital, afin de soutenir la stratégie de croissance d’Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1 .

La transaction valorise Alpine Racing Ltd à plus de 900 millions d e dollars à la suite de cet investissement .

Le G roupe In vestisseur réunit une combinaison unique d’expertise s . Otro Capital et RedBird Capital Partners avec l’ expertise en développement de marques de Maximum Effort Investments (dirigé par Ryan Reynolds) , apporteront leur grande expérience dans l ’industrie du sport et des médias , ainsi qu’une expertise opérationnelle dans la création d’entreprise s à forte croissance .

Les co-investisseurs de Ryan Reynolds incluent également Michael B. Jordan et Rob McElhenney, co - président de l'AFC de Wrexham .

Le G roupe Investisseur se réjouit de rejoindre l e monde de la F ormule 1, l'un des sports internationaux les plus attractifs et porteurs , aux côtés d’une écurie historique et déjà couronnée en Formule 1 .

Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital, rejoindra le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd.





Boulogne-Billancourt, New York et Los Angeles – 26 juin 2023 – Renault Group et Alpine annoncent un investissement de 200 millions d'euros du « Groupe Investisseur » constitué d’Otro Capital et de ses partenaires RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments dans Alpine Racing Ltd (soit une participation de 24 % au capital). Alpine Racing Ltd, écurie de Formule 1 de rang mondial, classée quatrième du championnat du monde 2022, est l’entité basée à Enstone au Royaume-Uni qui représente l’ensemble des activités de l’écurie de Formule 1.

La transaction valorise Alpine Racing Ltd à environ 900 millions de dollars à la suite d’un investissement qui permettra d’accélérer la stratégie de croissance ainsi que les ambitions sportives d'Alpine en Formule 1.

Alpine F1 Team bénéficiera de l'expertise et de l'expérience du Groupe Investisseur dans l'industrie du sport, notamment dans les domaines des médias, du sponsoring, de la billetterie, du réceptif, des licences et de la stratégie de merchandising pour créer de nouveaux leviers de croissance et générer de la valeur ajoutée. Le Groupe Investisseur possède une grande expérience en matière de création et de développement d’entreprises, à l’instar de ses activités aux côtés des Dallas Cowboys, de Fenway Sports Group, de la NFL, du Toulouse FC ou encore de Wrexham AFC. L'équipe de Formule 1 bénéficiera également de l'expertise du Groupe Investisseur en matière de données et de technologie, facteurs clés de la performance marketing et commerciale.

Alec Scheiner, associé co-fondateur d'Otro Capital, rejoindra le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd.

Alpine Racing SAS, l’entité qui produit des moteurs de Formule 1 à Viry-Châtillon en France, ne fait pas partie de la transaction et restera entièrement détenue par Renault Group.

Luca de Meo, CEO de Renault Group : « La Formule 1 et Alpine sont des atouts stratégiques pour Renault Group. Au cours de ces deux dernières années, nous avons relancé Alpine en capitalisant sur son emblématique coupé sportif A110 et en stimulant la marque grâce à l’arrivée en Formule 1 où nous voulons nous battre pour le titre. Ce partenariat accélérera le développement d'Alpine F1 en diversifiant les sources de revenus et en augmentant la valeur de la marque. »

Laurent Rossi, CEO d’Alpine : « Cette alliance est une étape importante pour le développement de notre performance à tous les niveaux. Premièrement, Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, acteurs internationaux à l'expertise reconnue dans l'industrie du sport, vont nous apporter toute leur expérience pour renforcer notre stratégie médiatique et marketing, essentielle pour soutenir notre performance sportive sur le long terme. Deuxièmement, grâce aux revenus supplémentaires réinvestis dans l'équipe, nous allons accélérer encore notre plan de croissance dont l’ambition est de rivaliser avec les meilleures équipes avec des installations et équipements de pointe. »

Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital : « Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'investir dans l’équipe Alpine F1. Nous croyons dans le management de l'entreprise, en la valeur de la marque et dans la trajectoire à long terme du sport. Nous pensons qu'avec nos partenaires RedBird et Maximum Effort Investments, nous pouvons apporter à Alpine notre expérience en matière d’opérations et de construction d’image de marque, en particulier en Amérique du Nord, pour créer de la valeur. »

James Toney, co-fondateur de Maximum Effort Investments : « Maximum Effort Investments se concentre sur la création de valeur grâce au pouvoir du story-telling. Nous pensons qu’Alpine Racing a un potentiel incroyable à développer. Nous sommes impatients de contribuer à mettre en lumière cette équipe incroyable. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires Otro Capital et RedBird Capital Partners, et impatients de commencer l’aventure avec eux, ainsi qu'avec nos co-investisseurs Michael B. Jordan et Rob McElhenney. »

L'investissement d'Otro et de RedBird comprend également une participation de la famille Huntsman et de Main Street Advisors.

Renault Group détaillera la stratégie d'Alpine ce lundi 26 juin 2023 lors de son Alpine Future Tour. Cet événement est organisé en présence de Luca de Meo, CEO Renault Group, et Laurent Rossi, CEO Alpine, à Enstone (Royaume-Uni).

L’évènement sera retransmis à partir de 13h00 (heure de Londres ) / 14h00 (heure de Paris) sur le site: www.renaultgroup.com

À propos de BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine F1 Team dispute le Championnat du Monde FIA de Formule 1 avec les vainqueurs en Grand Prix Esteban Ocon et Pierre Gasly. Sous la direction d’Otmar Szafnauer, l'équipe a terminé quatrième du championnat des constructeurs 2022 et poursuit sa quête pour atteindre le sommet en Formule 1. Menée par Laurent Rossi, Alpine est la marque de voitures de sport à la française fondée en 1955 par Jean Rédélé. La Business Unit Alpine fut créée en 2021et est devenue la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes de BWT Alpine F1 Team, Alpine Racing et Alpine Cars.

Pour plus d’information: www.alpinecars.com

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Pour plus d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

À propos d’ Otro Capital

Otro Capital est une société d'investissement privée spécialisée dans les industries du sport, des médias, des jeux vidéo et du divertissement, qui cible les actifs sous-monétisés et souvent sous-évalués, et travaille en partenariat avec RedBird Capital. L'équipe d'Otro, dirigée par Alec Scheiner, Brent Stehlik, Niraj Shah et Isaac Halyard, opére et investit dans l'écosystème sportif depuis vingt-cinq ans. Les investissements ciblés par Otro partagent trois points communs : i) un accès différencié via un réseau d'opérateurs et de propriétaires sportifs, ii) une propriété intellectuelle précieuse, et iii) la capacité à apporter une valeur ajoutée grâce à son expérience en matière de création d'entreprise et à son expertise opérationnelle.

Pour plus d'informations : www.otrocapital.com

À propos RedBird Capital Partners

RedBird Capital Partners est une société d'investissement privée spécialisée dans les entreprises à fort potentiel de croissance et qui propose des solutions de capital stratégique aux fondateurs et aux entrepreneurs. Fondée en 2014 par Gerry Cardinale, RedBird intègre des investissements privés sophistiqués avec pour mission d’accompagner la construction d’entreprise dans trois écosystèmes principaux - les médias et le divertissement, le sport et la consommation expérientielle, et les services financiers. Tout au long de ses 30 ans de carrière, M. Cardinale s'est associé à des fondateurs et à des entrepreneurs pour créer parmi les plateformes les plus emblématiques de ces industries. La société gère actuellement plus de 8,6 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'un groupe d'investisseurs institutionnels international de premier plan et des family offices.

Le portefeuille de RedBird se compose de propriétés intellectuelles de premier ordre dans le domaine des ligues, des équipes, des médias, du divertissement et de la consommation expérientielle - notamment YES Network, Fenway Sports Group, AC Milan, Skydance Media, The Springhill Company et sa toute nouvelle plateforme de diffusion en continu avec la NFL, Everpass Media.

Pour plus d'informations : www.redbirdcap.com

À propos de Maximum Effort Investment s

Maximum Effort Investments est un fonds d'investissement axé sur la création de valeur transformationnelle par le story-telling. Cette approche « story first » s'applique à quatre secteurs d'investissement clés : l'immobilier, le sport, les médias et la grande consommation. L'équipe dirigeante met à profit la diversité de ses expériences afin de trouver de nouveaux moyens de créer de la valeur. Dirigé par Ryan Reynolds, la société de promotion immobilière et de capital investissement Harshal Dave Watford Group, ainsi que George Dewey et James Toney.

