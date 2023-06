Yaras kapitalmarkedsdag 2023: Vekst og avkarbonisering med kapitaldisiplin

English Norwegian

Oslo, 26. juni 2023: Yara fortsetter arbeidet med å avkarbonisere landbruket og å produsere ren ammoniakk. På sin kapitalmarkedsdag i dag presenterer Yara vekstambisjoner for selskapets rene ammoniakkvirksomhet gjennom investering i blå ammoniakk i USA. I kombinasjon med Yaras fleksible forretningsmodell og globalt ledende posisjon innenfor ammoniakk vil disse investeringene kunne bidra til lønnsom avkarbonisering av selskapets gjødselproduksjon i Europa. Investeringene bidrar samtidig til å diversifisere Yaras energiposisjon.

– Yaras forretningsmodell har bevist sin motstandsdyktighet gjennom volatile markedsforhold de siste årene. På tross av disse utfordringene har Yara levert sterk avkastning og strategisk fremgang. Nå er vi klare for å ta neste steg på veien mot avkarbonisering, og ser attraktive vekstmuligheter både innen gjødsel- og ammoniakkproduksjon, der Yara allerede har betydelige konkurransefortrinn. Den amerikanske lovpakken Inflation Reduction Act (IRA), gjør USA til et enda mer attraktivt sted å produsere blå ammoniakk. Kombinert med Yaras fleksible produksjonssystem, kan vi eksportere ren ammoniakk fra USA til Europa og på den måten avkarbonisere gjødselproduksjonen på en kostnadseffektiv måte. Investeringer i blå ammoniakkproduksjon i USA er svært attraktive, selv før vi tar den enorme kostnaden det vil innebære dersom verden ikke når klimamålene med i betraktning, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Yaras ambisjon er å være ledende innen grønn, blå og grå ammoniakk, både for selskapets egen gjødselproduksjon, samt innenfor nye forretningsområder som skipsfart, energi og andre sektorer. Yara bekrefter muligheten for et mulig minoritetssalg av Yara Clean Ammonia, men det blir utsatt ett til to år da prosjektporteføljen er mer attraktiv enn nåværende verdsettelse. I tillegg er investeringsutleggene planlagt fra år 2025 og fremover.

– Yara Clean Ammonia er unikt posisjonert for vekst, sier Svein Tore Holsether. – Som globalt ledende i midstrømssegmentet, har Yara Clean Ammonia et konkurransefortrinn som legger til rette for lønnsom vekst innenfor blå ammoniakkproduksjon og for å utvikle nye bruksområder.

Fremtiden til jordbruket

Yaras mål er å bli klimanøytral innen 2050, og selskapet er på god vei mot målsetningen om 30 prosent utslippsreduksjon innen 2030. For å nå 2050-målet, jobber Yara med et rammeverk som blant annet inkluderer økt nitrogeneffektivitet, noe som blir viktig for å avkarbonisere gjødselindustrien.

Yara jobber for å fremme regenerativt landbruk, og bruker sin agronomiske ekspertise og løsninger for å skalere opp forretningsmodeller basert på regenerative prinsipper.

– Vi definerer regenerativt landbruk som en systematisk og resultatfokusert måte å drive jordbruk på, som har positiv innvirkning på natur og klima, sier Rejane Souza, Yaras leder for global innovasjon. – Yara har en omfattende portefølje med produkter og løsninger for regenerativt landbruk, og dette vil være viktige verktøy når vi skalerer opp nye forretningsmodeller i vår salgsvirksomhet.

Kapitalallokering

Yara sin kapitalallokeringspolitikk er uendret, med et mål om årlig netto CAPEX på maksimalt 1,2 milliarder USD i reelle termer, og et mål om å slå inflasjon i faste kostnader i kjernevirksomheten (ekskludert spesielle poster og nedskrivninger / engangseffekter).

Yaras strategiske prioriteringer vil være retningsgivende for kapitalallokering de neste to til tre årene. Yara vil øke fokuset på avhending av eiendeler utenfor kjernevirksomheten og vil følge en konservativ M&A-politikk med fokus på mindre oppkjøp, samtidig som selskapet vil være åpen for verdiskapende og attraktive vekstmuligheter.

Yara avholder sin kapitalmarkedsdag digitalt i Oslo i dag, fra kl 09:00.

