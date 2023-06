HIGHCO : Transactions sur actions propres du 19/06/2023 au 23/06/2023

Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 19 au 23 juin 2023

Paris, le 26 juin 2023

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 19/06/2023 FR 0000054231 1 736 4,73 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 20/06/2023 FR 0000054231 1 935 4,74 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 21/06/2023 FR 0000054231 920 4,75 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 22/06/2023 FR 0000054231 1 577 4,70 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 23/06/2023 FR 0000054231 1 625 4,74 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

10:00:13 FR0000054231 4,75 EUR 160 XPAR jAj6AkVI05003K10 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

10:00:13 FR0000054231 4,75 EUR 340 XPAR jAj6AkVI05003KE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

11:04:43 FR0000054231 4,72 EUR 130 XPAR jAj6AkVJ0U004qc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

11:04:45 FR0000054231 4,72 EUR 80 XPAR jAj6AkVJ0U004qm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

11:17:38 FR0000054231 4,72 EUR 89 XPAR jAj6AkVJCy0058M0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

11:40:15 FR0000054231 4,72 EUR 121 XPAR jAj6AkVJYs005aU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

11:40:17 FR0000054231 4,72 EUR 18 XPAR jAj6AkVJYs005ae0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

13:13:55 FR0000054231 4,72 EUR 62 XPAR jAj6AkVL1X008FS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

13:13:55 FR0000054231 4,7 EUR 500 XPAR jAj6AkVL1X008Fc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

14:56:19 FR0000054231 4,77 EUR 5 XPAR jAj6AkVMce00A3v0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

14:56:19 FR0000054231 4,77 EUR 85 XPAR jAj6AkVMce00A450 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-19

14:56:19 FR0000054231 4,77 EUR 146 XPAR jAj6AkVMce00A4F0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-20

07:25:42 FR0000054231 4,78 EUR 324 XPAR jAj6AkVc49001XQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-20

07:25:42 FR0000054231 4,78 EUR 111 XPAR jAj6AkVc49001Xd0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-20

07:26:16 FR0000054231 4,78 EUR 434 XPAR jAj6AkVc4h001Y20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-20

07:26:16 FR0000054231 4,78 EUR 66 XPAR jAj6AkVc4h001YC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-20

09:18:12 FR0000054231 4,7 EUR 500 XPAR jAj6AkVdoy002ZS0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-20

10:45:06 FR0000054231 4,7 EUR 30 XPAR jAj6AkVfB70039f0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-20

10:45:06 FR0000054231 4,7 EUR 335 XPAR jAj6AkVfB70039p0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-20

10:45:06 FR0000054231 4,7 EUR 135 XPAR jAj6AkVfB70039z0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-21

07:05:42 FR0000054231 4,76 EUR 251 XPAR jAj6AkVyEO0011P0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-21

07:05:43 FR0000054231 4,76 EUR 27 XPAR jAj6AkVyEP0011c0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-21

07:09:05 FR0000054231 4,76 EUR 31 XPAR jAj6AkVyHe001Dz0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-21

08:39:21 FR0000054231 4,75 EUR 500 XPAR jAj6AkVzh1002Wg0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-21

11:06:47 FR0000054231 4,7 EUR 21 XPAR jAj6AkW1ze003DM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-21

14:46:05 FR0000054231 4,7 EUR 90 XPAR jAj6AkW5Pg004vm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

07:04:30 FR0000054231 4,72 EUR 75 XPAR jAj6AkWKgY000ue0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

07:16:05 FR0000054231 4,72 EUR 502 XPAR jAj6AkWKrk0014d0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

07:39:28 FR0000054231 4,69 EUR 249 XPAR jAj6AkWLEO001Rv0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

08:35:34 FR0000054231 4,69 EUR 251 XPAR jAj6AkWM6e001pn0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

12:56:23 FR0000054231 4,7 EUR 231 XPAR jAj6AkWQB5003og0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

12:56:23 FR0000054231 4,7 EUR 97 XPAR jAj6AkWQB5003oq0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

12:56:24 FR0000054231 4,7 EUR 87 XPAR jAj6AkWQB5003p00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

12:56:26 FR0000054231 4,7 EUR 44 XPAR jAj6AkWQB5003pA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

12:56:27 FR0000054231 4,7 EUR 33 XPAR jAj6AkWQB8003pK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-22

14:14:12 FR0000054231 4,73 EUR 8 XPAR jAj6AkWROO004DV0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

07:06:17 FR0000054231 4,73 EUR 179 XPAR jAj6AkWhBp0015H0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

07:07:20 FR0000054231 4,73 EUR 138 XPAR jAj6AkWhCo0017c0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

07:07:22 FR0000054231 4,73 EUR 56 XPAR jAj6AkWhCq0017m0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

07:24:03 FR0000054231 4,73 EUR 200 XPAR jAj6AkWhT1001db0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

07:24:05 FR0000054231 4,73 EUR 41 XPAR jAj6AkWhT1001dl0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

09:34:31 FR0000054231 4,75 EUR 165 XPAR jAj6AkWjVH003jm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

09:34:31 FR0000054231 4,75 EUR 145 XPAR jAj6AkWjVH003jw0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

10:21:51 FR0000054231 4,75 EUR 190 XPAR jAj6AkWkF4004Jc0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

11:50:43 FR0000054231 4,75 EUR 110 XPAR jAj6AkWld5005K00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

12:13:22 FR0000054231 4,75 EUR 250 XPAR jAj6AkWlyy005Zh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

12:41:44 FR0000054231 4,75 EUR 140 XPAR jAj6AkWmQR005t50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2023-06-23

07:25:49 FR0000054231 4,73 EUR 11 XPAR jAj6AkWo10008vp0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

