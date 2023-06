English Finnish

Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 26.6.2023 klo 12.30

Negatiivinen tulosvaroitus: Dovre Group Oyj laskee liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan

Dovre Group Oyj laskee liikevaihto- ja liikevoitto-ohjeistustaan vuodelle 2023.

Uusi ohjeistus vuodelle 2023: Dovren liikevaihdon vuonna 2023 odotetaan olevan välillä 185-195 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) yli 7 miljoonaa euroa.

Vanha ohjeistus vuodelle 2023: (julkaistu 27.4.2023): Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2023 arvioidaan kasvavan vuodesta 2022 ja liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan noin vuoden 2022 tasolla.

Selvyydeksi todetaan, että Dovren liikevaihto vuonna 2022 oli 203 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 8,5 miljoonaa euroa

Ohjeistuksen laskun syynä on Suomen uusiutuvan energian markkinan uusien projektien pienempi määrä sekä pienempi koko vuoden 2023 aikana sekä Norjan kruunun heikkeneminen vuositasolla noin 10 prosenttia. Dovren projektihenkilöstö- ja konsultointipalveluiden kysyntä on jatkunut vahvana ja nämä kaksi liiketoiminta-aluetta yhdessä saavuttavat vuoden 2022 tasonsa sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta ilman valuuttakurssien vaikutusta.

Dovre Group julkaisee vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa 17.8.2023.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

Arve.jensen@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com