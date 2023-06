Shortways intègre la marketplace de Holy-Dis

Shortways, éditeur d’un assistant numérique qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du travail, étend son cercle de partenaires et rejoint la fameuse marketplace de Holy-Dis en tant que partenaire DAP.

Au service des grandes organisations, Shortways apporte un gain de temps et un support performant à l’adoption du digital. Grâce à Shortways, les entreprises passent au 100 % digital sur la formation IT et divisent par dix leur nombre d’appels au support. Les clients de Shortways sont des grands groupes qui économisent fortement sur leurs coûts de support utilisateurs.

C’est afin de faciliter l’appropriation de ses solutions, notamment Timesquare, sa plateforme SIRH de Gestion des temps, que Holy-Dis s’est mis en quête d’un partenaire proposant une plateforme d’adoption digitale (DAP) adaptée à ses besoins. Après étude des différentes offres du marché, Shortways a su se distinguer et proposer une offre conforme aux attentes de Holy-Dis.

Intégrer l’Assistant Shortways à Timesquare, permet d’assurer à la fois l’appropriation en continu de l’outil et de toutes ses mises à jour par les collaborateurs, quel que soit leur profil ou leur langue.

Mais aussi d’assurer l’appropriation des règles (procédures métiers, règlementaires, etc.) qui peuvent être complexes sur les outils de GTA (Gestion des Temps et Activités).

Toan Nguyen, CEO chez Shortways « C’est avec plaisir que nous rejoignons ce bel écosystème déjà composé de grands noms du secteur RH comme Sopra HR Software, Temps d’Avance ou encore Kelio. Plusieurs de nos clients ont déjà sécurisé le déploiement de leur GTA avec Shortways. Dans cette continuité, nous avons hâte de guider les clients Holy-Dis et leurs utilisateurs, dans la digitalisation de leur processus de GTA. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir finalisé ce partenariat stratégique et d’intégrer la marketplace de Holy-Dis qui réunit à ce jour 28 applications de premier plan. »

« En sus de Timesquare Académie (aide en ligne, vidéo, webinar, chat, notification…), nos clients pourront désormais via Shortways (DAP) – disponible dans notre Marketplace – mettre à disposition de leurs collaborateurs des outils pour accélérer l’appropriation de Timesquare et optimiser l’utilisation de sa richesse fonctionnelle. En effet, directement intégré aux écrans de Timesquare, nos clients pourront fournir à leurs utilisateurs des guidages pas à pas adaptés au contexte de leur entreprise (procédures métiers, règlementaires, nomenclature, etc.) qui peuvent être techniques et complexes sur les outils de gestion des plannings et des temps. » Stéphane Chambareau, Responsable Marketing Produits.