Accélérer l’interopérabilité et la sécurisation des professionnels de santé

Depuis quelques années, poussés par l’évolution réglementaire, notamment avec la mise en application du Ségur de la santé, les professionnels de Santé se doivent de faire évoluer leur système d’information pour pouvoir mener à bien leurs opérations et proposer aux patients un nouveau mode de gestion de leurs données. C’est dans ce contexte que les notions d’interopérabilité et de sécurité des échanges sont aujourd’hui deux piliers stratégiques que les professionnels de santé doivent étudier avec attention. Mais pourquoi prioriser ces deux notions et quels sont leurs impacts ?

Fluidifier les échanges transitant au sein du SI

Le système d’information des professionnels de santé est un environnement particulièrement complexe qui connecte de très nombreuses applications internes et externes et sur lequel doivent transiter des informations confidentielles (données patients notamment). En ce sens, il est fondamental de pouvoir faire communiquer tous ces environnements hétérogènes afin d’avoir une gestion centralisée de l’activité.

C’est précisément sur ce point que le sujet lié à l’EAI est un impératif stratégique pour permettre aux applications de communiquer entre elles. Mais attention, si la plateforme sélectionnée est un critère de premier plan (fonctionnalité, ergonomie, etc.), il faut tout de même se rappeler qu’un projet EAI ne peut aboutir que dans la mesure où les DSI sont bien accompagnées à toutes les étapes. Attention donc à ne pas s’enfermer sur de simples critères technologiques, mais à bien évaluer l’équipe qui devra mener le projet en collaboration avec la DSI.

Sécuriser les échanges réalisés par messageries électroniques

La circulation des informations via la messagerie électronique est désormais un moyen privilégié pour échanger de nombreuses données. Une plateforme est nécessaire pour envoyer des informations via MSSanté. La messagerie de santé engendre un gain immédiat par rapport à l'envoi de courriers papier. Cela permet aux professionnels de santé de dégager du temps pour une meilleure prise en charge du patient. Il faut aussi noter que la dématérialisation avec la messagerie MSSanté assure aux patients comme au personnel de santé une parfaite sécurité en matière de confidentialité et de conformité avec la loi en vigueur.

Sécurité et interopérabilité doivent donc nécessairement être abordés avec la plus grande attention pour permettre aux professionnels de Santé de bénéficier d’un SI ouvert à de nombreuses applications et permettant d’échanger des informations confidentielles en toute sécurité.

Par Patrick DESOT, Président de Wraptor