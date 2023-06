PanTera en TerraPower Isotopes bundelen de krachten om de toegang tot actinium-225 te versnellen

English French Dutch

Ondertekening van strategische samenwerking zal ontwikkeling van radiofarmaca in de strijd tegen kanker stimuleren



Chicago, II, USA, 26 juni 2023: TerraPower Isotopes en PanTera, de Belgische joint venture opgericht door SCK CEN en IBA , kondigen vandaag hun strategisch partnerschap aan. Dat partnerschap moet de wereldwijde beschikbaarheid van actinium-225 (225Ac) verhogen. Die radio-isotoop heeft het potentieel om een brede waaier aan kankertypes te behandelen. Beide bedrijven zullen samenwerken om op korte termijn – ter ondersteuning van lopende klinische studies – de productie van 225Ac1 te versterken en op lange termijn – in het licht van een groeiende wereldvraag – de grootschalige levering ervan te verzekeren.

Deze samenwerking heeft geen onmiddellijke financiële impact, maar heeft het potentieel om in de toekomst substantiële inkomsten te genereren voor PanTera en indirect voor haar twee aandeelhouders SCK CEN en IBA, een beursgenoteerde onderneming op de beurs van Brussel.

Om 225Ac te produceren, zullen beide bedrijven zowel de natuurlijke vervalmethode van TerraPower Isotopes – op basis van thorium-229 (229Th) – als de unieke gamma-route van PanTera – op basis van de Rhodotron® en radium-226 – inzetten.

225Ac is een veelbelovende alfastraler voor gebruik in Targeted Alpha Therapy (TAT). Momenteel lopen er studies naar een reeks moleculen die – na koppeling aan 225Ac door radiolabeling – het potentieel hebben om een verscheidenheid aan kankers te behandelen. In de lijst staan zowel solide tumoren en uitzaaiingen, als systemische kankervormen zoals leukemie. De lopende studies variëren van preklinische ontwikkeling tot fase 3 van klinisch onderzoek. Ondanks de grote vraag naar 225Ac is de beschikbaarheid van de radio-isotoop eerder schaars. De samenwerking tussen PanTera en TerraPower Isotopes zal dat beschikbaarheidsprobleem verhelpen. Beide partners willen zo de klinische ontwikkeling van therapeutische radiofarmaca met 225Ac als mogelijke behandelingsoptie voor kanker te bevorderen.

"We kijken enthousiast uit naar de samenwerking met TerraPower Isotopes om de marktbeschikbaarheid van 225Ac te verbeteren. Terwijl we onze unieke technologie voor een grootschalige productie van 225Ac blijven voorbereiden, kunnen we tegelijk, vanaf 2024, de radio-isotoop al in kleine hoeveelheden aanbieden. We stellen die ter beschikking van farmaceutische bedrijven voor onderzoek en klinische studies enerzijds en aan artsen voor compassionate use anderzijds. Het productievolume dat we samen verwezenlijken, komt overeen met 50% van de huidige beschikbaarheid van 225Ac. Dat onderstreept het belang van die samenwerking. Deze productie zal een bredere ontwikkeling van die op 225Ac gebaseerde therapeutische radiofarmaca als een effectieve behandelingsoptie voor kanker stimuleren", licht Sven Van den Berghe, CEO van PanTera, toe.

Scott Claunch, President van TerraPower Isotopes, voegt toe: "Het is de ambitie van TerraPower Isotopes om met innovatieve nucleaire wetenschap kanker te helpen bestrijden. We zijn dan ook heel blij dat we deze samenwerking met PanTera kunnen verankeren. De vraag naar 225Ac zal in de toekomst naar verwachting snel toenemen. Onderzoek zet op dit moment namelijk sterk in op de ontwikkeling van therapeutische radiofarmaca met 225Ac om een brede waaier aan kankertypes te behandelen. Deze samenwerking helpt ons om dat kostbare materiaal ter beschikking te stellen van de farmaceutische industrie en die beschikbaarheid ervan ook bij een toenemende vraag te verzekeren."

***

Over PanTera

PanTera, een joint venture van IBA en SCK CEN, streeft naar een grootschalige productie van actinium-225 (225Ac), een van de meest veelbelovende alfastralers om kanker te bestrijden. Door toe te werken naar die grootschalige productie, is PanTera’s ultieme doel om de beschikbaarheid van toekomstige innovatieve kankertherapieën op basis van 225Ac en theranostics in het algemeen te verbeteren. Ontdek meer over PanTera op IBA-stand #3023 op de jaarlijkse bijeenkomst van SNMMI 2023 in Chicago, Il, VS van 24 juni tot 27 juni 2023.

Over TerraPower Isotopes

TerraPower Isotopes is een toonaangevend nucleair innovatiebedrijf. Het streeft ernaar om de wereld met kernenergie en nucleaire wetenschap te verbeteren. Sinds haar oprichting door Bill Gates en een groep gelijkgestemde visionairs, is TerraPower uitgegroeid tot een incubator en ontwikkelaar van ideeën en technologieën die energie-onafhankelijkheid, ecologische duurzaamheid, medische vooruitgang en andere moderne opportuniteiten bieden. Het bedrijf pakt 's werelds moeilijkste uitdagingen aan. TerraPower brengt – in al haar innovaties en programma's – de sterktes en ervaringen van publieke en private sector samen. Zo biedt geavanceerde nucleaire technologie een antwoord op dringende, wereldwijde noden.

Meer informatie op https://www.terrapower.com/ .

Over IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) is de wereldleider op het gebied van deeltjesversnellertechnologie. Het bedrijf is de belangrijkste leverancier van apparatuur en diensten op het gebied van protontherapie, die beschouwd wordt als de meest geavanceerde vorm van bestralingstherapie die momenteel beschikbaar is. IBA is ook een toonaangevende speler op het vlak van industriële instrumentsterilisatie, radiofarmaceutica en dosimetrie. Het bedrijf is gevestigd in Louvain-la-Neuve, België, stelt wereldwijd ongeveer 1.800 mensen tewerk. IBA is een gecertificeerde B Corporation (B Corp) die voldoet aan de hoogste normen van geverifieerde sociale en milieuprestaties.

IBA is genoteerd op de pan-Europese aandelenbeurs EURONEXT (IBA: Reuters IBAB.BR en Bloomberg IBAB.BB).

Meer info: www.iba-worldwide.com

Over SCK CEN

SCK CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 900 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. De onderzoeksactiviteiten van SCK CEN focussen zich op drie grote thema’s: innovatieve nucleaire systemen, het beheer en de ontmanteling van kernafval, en een doortastende kankerbestrijding. SCK CEN wordt wereldwijd erkend en deelt zijn kennis door talrijke publicaties en opleidingen, zodat deze pool aan uitzonderlijke competenties behouden wordt.

Meer info: www.sckcen.be

1 De radio-isotopen actinium-225 die TerraPower zal produceren, is het basismateriaal voor verdere verwerking, en is als basismateriaal dus niet vervaardigd volgens Good Manufacturing Practices. De 'Good Manufacturing Practice' (GMP) is een kwaliteitsnorm voor het maken van geneesmiddelen.





