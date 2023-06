Finnish English

Talenom Oyj, lehdistötiedote 26.6.2023 klo 14.00

Talenomin ja Alisa Pankin välinen Banking-as-a-Service -yhteistyö etenee: Talenom Tili käyttöön asiakkaille

Talenom ja Alisa Pankki kertoivat syyskuussa 2022 allekirjoittaneensa yhteistyösopimuksen koskien pankki- ja rahoituspalveluiden tarjoamista Talenomin taloushallinnon palveluita käyttäville yrityksille. Ensimmäiset asiakkaat saivat Talenom Tilin käyttöönsä toukokuussa 2023. Talenom Tili on nyt saatavilla Talenomin asiakkaille.

Talenom Tili on Alisa Pankin myöntämä suomalainen pankkitili. Tiliä voi käyttää suoraan Talenomin mobiili- ja selainsovelluksilla tilisiirtoihin ja laskujen maksamiseen. Talenom Tilin avulla Talenomin asiakkaat saavat laadukkaat ja erittäin kilpailukykyiset pankkipalvelut käyttöönsä samaan sovellukseen muiden taloushallintopalveluiden kanssa.

Matti Saarinen, integroidut pankkipalvelut, Talenom: ”Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja jo pitkään suunnitelleet Talenom Tili ja Talenom Kortti -tuotteiden rakentamista. Nyt pystymme Alisa Pankin kanssa aloittamaan Talenom Tilin jakelun. Pankki- ja taloushallintopalveluiden yhdistäminen on merkittävä askel yrittäjien talouspalveluiden kehittämisessä.”

Teemu Nyholm, toimitusjohtaja, Alisa Pankki: “Talenom Tili tuo Alisa Pankin pankkipalvelut kaikkien Talenomin suomalaisten yritysasiakkaiden saataville kasvattaen näin merkittävästi pankin yritysasiakkaiden potentiaalista asiakaskantaa. Uskomme Banking-as-a-Service (BaaS) -palveluiden muodostavan merkittävän tukijalan Alisa Pankin kasvulle jatkossa."

Esapekka Heikkilä, kehityspäällikkö, Alisa Pankki: ”Talenom Tili tarjoaa yrityksille täysin uudenlaisen, kustannustehokkaan ja asiakaskokemukseltaan ylivertaisen tavan käyttää pankkipalveluita. Pankkiasiakkuuden avaus ja tilin hallinnointiin liittyvät verkkopankkitoiminnallisuudet ovat saatavilla suoraan Talenomin alustan kautta, mikä tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää pankkipalveluita saumattomasti taloushallinnon palveluiden kanssa.”

Talenom Kortti julkaistaan myöhemmin kesällä 2023. Talenom Tilin ja Talenom Kortin avulla Talenom toteuttaa strategiaansa yrittäjien talouspalveluiden johtavana toimijana ja tuo sekä joustoa että kustannussäästöjä asiakkailleen.

Tuotteisiin voi tutustua tarkemmin Talenomin kotisivuilla osoitteessa https://talenom.com/fi-fi/pankkitoiminta/tilit-ja-kortit/.

Lisätietoja

Otto-Pekka Huhtala, toimitusjohtaja, Talenom Oyj, otto-pekka.huhtala@talenom.fi, puh. +358 40 7038 554

Teemu Nyholm, toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj, teemu.nyholm@alisapankki.fi, puh. +358 50 577 1028

Talenom Oyj lyhyesti

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Liiketoiminta-ajatuksemme on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus-, tili- ja maksuliikennepalveluilla. Visionamme on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- sekä tili- ja maksuliikennepalvelut pk-yrityksille.

Alisa Pankki lyhyesti

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi