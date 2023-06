CertiK étend son partenariat de sécurité avec OKX

English Spanish French German Portuguese





New York, 26 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, le leader mondial de la sécurité de la blockchain, est ravi d'annoncer la réussite d'un audit de sécurité pour les contrats de jetons BRC-20 d'OKX. Il s'agit d'une étape importante dans l'intégration des Ordinals à la blockchain Bitcoin, un jalon dans l'industrie des cryptomonnaies et de la blockchain.



OKX, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde, réaffirme son engagement envers les racines fondamentales de la révolution crypto - Bitcoin, et est prêt à catalyser l'innovation dans le domaine de l'indexation des transactions BRC-20 sur la blockchain Bitcoin. Cette initiative avant-gardiste incarne l'engagement d'OKX à promouvoir un marché libre véritablement décentralisé.

Cet audit et ceux à venir aideront OKX à lancer des opérations détaillées visant à intégrer de manière transparente cette nouvelle technologie de jetons sur sa plateforme. La feuille de route de la bourse prévoit la prise en charge de l'inscription, ce qui élargira les possibilités d'investissement pour sa base d'utilisateurs diversifiée. En outre, la plateforme devrait améliorer ses capacités de trading en permettant l'achat, la vente, le transfert et l'offre de jetons et de NFT Bitcoin.

"Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de sécurité avec OKX. En tant que CertiK, notre mission a toujours été d'améliorer la sécurité et la transparence dans l'espace blockchain, et cette collaboration représente un grand pas vers cet objectif", a déclaré Jason Jiang, Chief Business Officer chez CertiK.

"L'intégration de cette nouvelle norme de jeton dans la plateforme OKX est une étape importante pour nous. Cette évolution répond non seulement à l'intérêt de notre communauté, mais fournit également des outils robustes, sécurisés et faciles à utiliser pour traiter ces jetons ", a déclaré Jason Lau, Chief Innovation Officer chez OKX.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, qui s'appuie sur une technologie d'IA de premier ordre pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec près de 4 000 entreprises clientes, sécurisé plus de 360 milliards de dollars d'actifs numériques et détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels que Aave, Polygon, Binance Smart Chain, Yearn Finance et Chiliz.

CertiK est soutenu par Insight, Partners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital et d'autres investisseurs.

À propos d'OKX

OKX est une entreprise technologique de premier plan qui construit l'avenir du Web3. Reconnue comme la plateforme d'échange de crypto-monnaies la plus rapide et la plus fiable pour les investisseurs et les traders professionnels du monde entier, la bourse de crypto-monnaies d'OKX est la deuxième plus grande au monde en termes de volume d'échange. Les solutions d'autodétention de premier plan d'OKX comprennent l'OKX Wallet compatible Web3, qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler leurs actifs tout en élargissant l'accès aux DEX, aux places de marché NFT, à DeFi, à GameFi et à des milliers de dApps. OKX est partenaire d'un certain nombre de marques et d'athlètes de renommée mondiale, notamment : Manchester City F.C., champion de la Premier League anglaise, McLaren Formula 1, le Tribeca Festival, le golfeur Ian Poulter, l'athlète olympique Scotty James et le pilote de F1 Daniel Ricciardo.



OKX s'engage à faire preuve de transparence et de sécurité et publie sa preuve de réserves tous les mois.

Pour en savoir plus sur OKX, téléchargez l'application ou visitez : okx.com