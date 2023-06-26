CertiK延续与OKX的安全合作关系

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New York, June 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日，全球区块链和智能合约安全领域的先锋CertiK宣布已完成对OKX的BRC-20代币合约安全审计。这是将Ordinals引入比特币区块链的重要一步，同时也是加密货币和区块链行业的一个里程碑。



作为世界上最大的加密货币交易所之一，OKX正在重申其对Web3行业的根基也就是比特币的承诺。比特币区块链上驱动BRC-20交易索引的这一前瞻性的举措也体现了OKX致力于促进一个真正的去中心化自由市场的决心。



这次和未来的审计将协助OKX启动一系列的详细操作，并旨在将这种新的代币技术无缝整合到其平台上。该交易所的路线图包括支持申购，从而扩大其不同用户群的投资机会。此外，该平台将通过实现代币和比特币NFT的购买、出售、转让和报价来增强其交易能力。



“我们很高兴能与OKX扩展我们的安全合作伙伴关系。作为CertiK，我们的使命一直是提高区块链领域的安全性和透明度，而这次合作代表着我们向实现这一目标又迈进了一大步。”CertiK首席业务官Jason Jiang说。



“将此新代币标准整合到OKX平台是我们的一个重要里程碑。这一发展不仅回应了社区的兴趣所在，同时也为处理这些代币提供了强大、安全且易用的工具。”OKX首席创新官Jason Lau说道。



关于CertiK



CertiK总部位于纽约市，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授创立。其以守护加密世界为使命，从区块链领域开始，一步步将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。 CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。



迄今为止，CertiK已获得了超过4000家企业客户的认可， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了超过4000亿美元的数字资产免受损失。



投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、 Coatue Management、Lightspeed、Advent International、 软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、 币安、顺为资本、IDG资本、 Wing、联想之星、丹华资本 等各行业领导者的支持。



关于OKX



OKX是一家构建了Web3的未来的世界领先技术公司。 OKX的加密货币交易所被称为是为各地投资者和专业交易者提供的最快和最可靠的加密货币交易平台。按交易量计算，OKX是全球第二大交易所。OKX领先的自我托管解决方案包括兼容Web3的OKX钱包，允许用户更好地控制他们的资产，同时扩大对DEX、NFT市场、DeFi、GameFi和成千上万的dApps的访问。



OKX已与许多世界顶级品牌和运动员合作，包括： 英超联赛冠军曼城足球俱乐部、迈凯轮一级方程式赛车、翠贝卡音乐节、高尔夫球手伊恩-保尔特、奥运会选手斯科特-詹姆斯和F1车手丹尼尔-里恰尔多。



OKX致力于提高透明度和安全性，每月都会公布其储备证明。



想了解更多关于OKX的信息，请下载应用程序或访问：okx.com