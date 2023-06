TCM Group A/S: TCM Group A/S' bestyrelse har besluttet at udstede nye aktier, der vil blive tegnet af sælgerne af Aubo Production A/S ved gennemførelsen af transaktionen

English Danish

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 169/2023

Tvis, 26. juni 2023

TCM Group A/S' bestyrelse har besluttet at udstede nye aktier, der vil blive tegnet af sælgerne af Aubo Production A/S ved gennemførelsen af transaktionen

Som annonceret i selskabsmeddelelse nr. 167/2023 den 19. juni 2023, vil en del af betalingen til sælgerne af Aubo Production A/S bestå af aktier i TCM Group A/S ("TCM" eller "Selskabet") til en værdi af i alt DKK 10 millioner. Som forberedelse til gennemførelsen af transaktionen, som forventes om kort tid, er antallet af aktier, der skal udstedes til sælgerne, blevet fastsat til 149.925 aktier, og bestyrelsen i TCM Group A/S har i dag besluttet at udstede disse nye aktier. De nye aktier vil ikke kunne tegnes før ved gennemførelsen af transaktionen.

Bestyrelsens beslutning om at udstede de 149.925 nye aktier a nominelt DKK 0,10 i et rettet udbud til sælgerne af Aubo Production A/S sker i henhold til punkt 5.1 i Selskabets vedtægter, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer til markedskurs. De nye aktier udstedes til en kurs på DKK 66,7 per aktie af DKK 0,10 baseret på en kurs beregnet på baggrund af det volume-vægtede gennemsnit af lukkekursen på Nasdaq Copenhagen i perioden fra og med 19. juni 2023 til og med 23. juni 2023.

De nye aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier i TCM Group A/S. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. De rettigheder, der knytter sig til de nye aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen, som forventes at finde sted kort tid efter gennemførelsen af transaktionen. De nye aktier skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

De nye aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S i den permanente ISIN kode for de eksisterende aktier, DK0060915478, kort tid efter gennemførelsen af transaktionen.





For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 97 43 52 00

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken og Nettoline. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 140 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Woods. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

