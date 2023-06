English French

Communiqué - Acquisition de Creed - 26 06 23 FR

COMUNIQUÉ DE PRESSE 26 juin 2023

KERING BEAUTÉ ACQUIERT LA MAISON

HISTORIQUE DE HAUTE PARFUMERIE CREED

Une Maison de parfums iconique, à l’héritage et au savoir-faire reconnus dans la création de fragrances uniques réalisées à partir d’ingrédients naturels d’exception

Le plus grand acteur indépendant dans le secteur en forte croissance de la haute parfumerie

Une étape majeure pour Kering Beauté, qui lui permet d’acquérir une taille critique en vue de sa croissance future, dans un segment de marché stratégique

Kering Beauté annonce avoir signé un accord pour l’acquisition de 100% de Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel Président de l’entreprise.

Créée en 1760 par James Henry Creed, la Maison Creed est l’acteur indépendant le plus important sur le marché très porteur de la haute parfumerie, avec ses collections de parfums distinctifs, à la fois intemporels et sophistiqués, dont l’emblématique Aventus.

Cette acquisition constitue une étape majeure pour Kering Beauté. En parfaite complémentarité avec son portefeuille de Maisons de Luxe emblématiques, elle permet d’emblée à Kering Beauté d’atteindre une taille substantielle, et la dote d’un profil financier attractif ainsi que d’une plateforme permettant de soutenir le développement futur d’autres fragrances de Kering Beauté, grâce notamment au réseau de distribution mondial de Creed.

Tout en préservant le riche héritage de la Maison et son positionnement exclusif, Kering Beauté s’attachera à en libérer le plein potentiel, tant sur le plan géographique qu’en matière de distribution ou de catégories de produits, notamment en accélérant le développement de Creed en Chine et dans le Travel Retail, et en poursuivant son expansion dans les fragrances féminines et les produits pour le corps et la maison.

Le segment de la haute parfumerie bénéficie d’une dynamique de marché très solide, marquée par une croissance à deux chiffres, une rentabilité élevée et une constance de ses performances qui lui apporte une grande résilience sur le long terme. La beauté est un prolongement naturel de l’univers de Kering dans le Luxe, et le Groupe est confiant dans le potentiel de création de valeur sur le long terme, pour le Groupe et pour ses Maisons, de ce segment de marché stratégique.

La finalisation de la transaction, réalisée en numéraire, devrait intervenir dans le courant du deuxième semestre 2023, sous réserve de son approbation par les autorités de la concurrence compétentes.

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « L’acquisition de Creed, qui est la première initiative stratégique de Kering Beauté, témoigne de notre ambition de construire pour le Groupe une position solide dans le segment le plus exclusif de cette catégorie. Je suis heureux que nos patrimoines et nos valeurs soient aujourd’hui réunis autour de cet esprit de famille entrepreneurial et de ce goût partagé pour l’excellence afin d’accélérer notre développement dans la beauté, et je me réjouis de voir Creed rejoindre les Maisons de Luxe de Kering. »

Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, a commenté : « Synonyme d’exclusivité et de créativité, la Maison Creed est reconnue comme l’un des leaders mondiaux de la haute parfumerie, et cette acquisition va soutenir et amplifier notre développement dans ce segment. Elle marque une étape fondatrice dans le développement de Kering Beauté, tandis que nous sommes plus que jamais convaincus du grand potentiel de nos marques dans cette catégorie. »

Raffaella Cornaggia, Directrice générale de Kering Beauté, a ajouté : « Le positionnement de Creed sur le marché de la haute parfumerie est unique et cette opération présente des fondamentaux et des bénéfices mutuels évidents en termes d’expertise, de réseau de distribution et de présence géographique. Nous sommes impatients de travailler avec la directrice générale Sarah Rotheram et avec son équipe passionnée afin de continuer à construire le succès de Creed dans le monde entier. »

André Bourbonnais, Directeur international du fonds Long Term Private Capital de BlackRock, a déclaré : « Nous sommes heureux et honorés d’avoir été associés à la famille Creed et à Javier Ferrán, le Président exécutif de Creed et Associé opérationnel de BlackRock LTPC, qui a joué un rôle essentiel pour identifier et créer de la valeur pour Creed. Notre collaboration nous a aidés à continuer de faire croître cette entreprise mondiale de premier plan en poursuivant son expansion géographique et à travers ses canaux de distribution, en développant de nouveaux produits et en déployant une stratégie marketing ciblée. Cette transaction est très emblématique de la stratégie de BlackRock LTPC qui vise à investir dans des entreprises de grande qualité et à collaborer activement avec leurs équipes de management pour créer de la valeur. »

Dag Skattum, Directeur pour l’Europe du fonds Long Term Private Capital de BlackRock, a noté : « Cela a été un privilège de pouvoir s’appuyer sur l’héritage de la famille Creed et de s’associer à une équipe aussi dévouée et talentueuse, dirigée par Sarah Rotheram, afin de renforcer la position emblématique de Creed. Nous sommes convaincus que Kering est le parfait écrin pour cette marque historique unique, et que Creed continuera à se développer sous son impulsion. »

Créée en 1760 par James Henry Creed comme Maison de couture auprès des familles royales d’Europe, avant de devenir une Maison de haute parfumerie, Creed est riche de son prestigieux héritage familial témoignant d’une créativité unique. Olivier Creed et son fils Erwin perpétuent aujourd’hui cette tradition.

Creed est notamment connue pour l’un de ses best-sellers, Aventus, remarquablement positionné, d’année en année, dans les classements des parfums de Luxe établis dans les principaux marchés mondiaux. Réputée pour son précieux savoir-faire et ses fragrances intemporelles et unisexe, Creed est aussi reconnue pour sa méthode de fabrication artisanale à base d’essences d’une qualité exceptionnelle, extraites grâce à des techniques traditionnelles, et pour sa capacité à créer des fragrances à la fois raffinées et très reconnaissables.

Creed se distingue par son sens du beau et de la perfection. Elle est l’une des dernières Maisons de haute parfumerie à s'approvisionner en matières premières naturelles, et à s’assurer de trouver, partout dans le monde, les ingrédients les plus délicats et les plus précieux. La société veille, grâce à son programme “Fragrance for the Future”, à ce que toutes ses fragrances, élaborées selon des pratiques et des techniques artisanales transmises de génération en génération, soient fabriquées de façon durable dans son laboratoire de Fontainebleau, près de Paris.

Dans son réseau de 36 magasins, Creed propose à ses clients une expérience unique et sur-mesure. La marque est par ailleurs distribuée dans un réseau d’environ 1 400 points de vente.

Creed a affiché un taux de croissance à deux chiffres au cours des dernières années, avec une rentabilité remarquable et des marges d’Ebitda très élevées, tout en préservant la très grande qualité de ses produits et de son image. La société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros au cours de son exercice clos le 31 mars 2023.

AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h15 (heure de Paris) lundi 26 juin 2023, accessible ici.

Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2022, Kering comptait plus de 47 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 20,4 milliards d’euros.

A propos de BlackRock LTPC

BlackRock LTPC est un fonds innovant de private equity, investissant dans des entreprises de grande qualité afin de créer de la valeur grâce à une collaboration active avec les équipes de management. La stratégie d’horizons d’investissements flexibles et l’approche prudente en termes d’effet de levier permet de préserver les potentiels de croissance et de permettre l’augmentation de la valeur des capitaux partagés. Les équipes de LTPC regroupent 21 professionnels, à Londres et New York. LTPC investit en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. LTPC est soutenu par BlackRock, Inc, qui gère, au 31 mars 2023, $320 milliards de dollars dans des fonds alternatifs au service de ses clients internationaux. Pour plus d’informations : www.blackrock.com.

Contacts





Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

