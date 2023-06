AdUX : Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 26 juin 2023

Communiqué de presse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2023



Paris, 26 juin 2023

Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société, qui s’est tenue ce jour sur 1ère convocation, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis de réunion valant avis de convocation publié au BALO n°60 du 19 mai 2023.

L’Assemblée générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration, notamment :

l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Catharina Hillstrôm;

les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux ainsi que la politique de rémunération qui leur est applicable, figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise présenté dans le rapport annuel 2022.

Les résultats complets des votes sont disponibles sur le site internet de la Société www.adux.com, section Investisseurs, rubrique Assemblée Générale.

À PROPOS ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 23,6 millions d’euros en 2022.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext).



Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que ADUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

ADUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger.

ADUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

