C’est croustillant : Crispy Minis® dévoile un partenariat de marque avec la personnalité bien-aimée des Québécois.es, Marie-Lyne Joncas

MONTRÉAL, 26 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crispy Minis® Canada est ravi d’annoncer un nouveau partenariat passionnant avec l'animatrice et humoriste chouchou du Québec, Marie-Lyne Joncas. Ce partenariat marque le début d’une nouvelle ère pour la marque, dont l’objectif est d’encourager les Québécois et les Québécoises à adopter leur côté croustillant. Qu’est-ce qu’être croustillant·e? C’est une façon d’être; c’est être gentil·le, mais un peu mauvais·e, c’est rire tout en étant ferme, c’est accepter les côtés bons et moins bons qui font partie de nous toutes et tous.



« C’est un véritable plaisir que de travailler avec Crispy Minis. Ce partenariat me permet non seulement de célébrer la pure joie des collations croustillantes, mais aussi de communiquer avec les Québécoises et les Québécois de manière amusante et authentique. C’est rafraîchissant de faire partie d’une campagne qui encourage les gens à s’accepter véritablement, dans toute leur folie », a partagé Marie-Lyne Joncas, animatrice et humoriste chouchou du Québec. « J’adore profiter des bons momentsde la vie, où le rire et les collations croustillantes s’unissent en parfaite harmonie! »

Dans le cadre de ce partenariat, Crispy Minis® lancera une nouvelle campagne mettant en vedette Marie-Lyne et invitant les auditoires à prendre part à une révolution croustillante en vue d’adopter une nouvelle attitude. La publicité, produite par une équipe puissante, y compris la réalisatrice Jordan Canning (« Fraggle Rock », « Schitt’s Creek », « Baroness Von Sketch ») et du créatif Éric Choquette, tire parti de ces talents remarquables et des moments quotidiens de la vie pour offrir un scénario intelligent et rafraîchissant qui rappelle le plaisir des collations. Diffusée dans le cadre de sa série Web, la publicité incarne le slogan « C’est croustillant », laissant une impression durable et mettant en valeur la variété vibrante que Crispy Minis® peut ajouter à la vie quotidienne.

« Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles de Marie-Lyne Joncas pour lancer notre révolution croustillante », a partagé Jess Spaulding, cheffe de la direction de PepsiCo Foods Canada. « L’humour captivant et l’esprit intelligent de Marie-Lyne résonnent parfaitement avec notre marque. Grâce à Crispy Minis®, nous visons à motiver les Canadiens et les Canadiennes à adopter leur esprit rebelle et à profiter de chaque moment délicieux et croustillant. Ensemble, faisons des collations une merveilleuse occasion de libération! »

Au Canada anglophone, Annie Murphy, actrice talentueuse mise en nomination aux Emmy’s, s’associera à Crispy Minis® à titre de porte-parole nationale. Avec sa présence d’esprit et son charme uniques, Annie Murphy apportera une perspective rafraîchissante à la marque Crispy Minis®!

La campagne captivera les auditoires avec des moments de la vie quotidienne et inoubliables à la télévision, dans les médias numériques, sur les réseaux sociaux et à l’extérieur. Produite en collaboration avec l’agence de création Behaviour et soutenue par l’agence de relations publiques Citoyen Relations et l’agence d’achat de médias OMD, la campagne positionne Crispy Minis® comme la marque de choix pour des collations pratiques et croquantes.

Restez connectés en utilisant le mot-clic #Cestcroustillant et en identifiant @CrispyMinis pour partager votre libération croustillante.

