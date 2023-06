Janssen presenta una solicitud de autorización de comercialización ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la aprobación de la terapia combinada de macitentán y tadalafilo en un solo comprimido para el tratamiento de pacientes con Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)

Esta es la primera y única terapia combinada en un solo comprimido que se somete a revisión en Europa para esta rara enfermedad progresiva



Si se aprueba, el portfolio de Janssen en HAP cubrirá potencialmente todas las vías de tratamiento recomendadas por las guías

BEERSE, Bélgica, June 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado la presentación de una solicitud de autorización de comercialización (MAA, por sus siglas en inglés) ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la aprobación de la terapia combinada de macitentán 10 mg y tadalafilo 40 mg en un único comprimido para el tratamiento a largo plazo de la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP, Grupo 1 de la Organización Mundial de la Salud [OMS]) en pacientes adultos con clase funcional (CF) II o III de la OMS. La solicitud se basa en datos del estudio fase 3 A DUE, que demuestran que un comprimido único mejoró significativamente la hemodinámica pulmonar (flujo sanguíneo a través de los vasos pulmonares) en comparación con las monoterapias de macitentán y tadalafilo en pacientes con HAP.1

La HAP es una enfermedad poco frecuente, progresiva y potencialmente mortal caracterizada por el estrechamiento de las pequeñas arterias pulmonares y la elevación de la presión sanguínea (hipertensión) en la circulación pulmonar, lo que en último término provoca insuficiencia cardiaca derecha.2 Las guías de hipertensión pulmonar (HP) recientemente actualizadas por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) han reforzado las recomendaciones sobre la combinación inicial doble de macitentán y tadalafilo para los pacientes con HAP sin comorbilidades cardiopulmonares.3 Actualmente, estos pacientes tienen que tomar varios comprimidos puesto que no existe para ellos ningún comprimido único que incluya dos o más vías específicas de tratamiento para la HAP en Europa.

“Las guías de la ESC y la ERS recomiendan la terapia de combinación doble y triple, lo que significa que los pacientes con HAP pueden enfrentarse a regímenes de tratamiento cada vez más complejos, en los que algunos toman una gran cantidad de pastillas al día para el tratamiento de la HAP y el resto de comorbilidades”, ha señalado la Dra. Tamara Werner-Kiechle, directora del área terapéutica de Neurociencia e Hipertensión Pulmonar para EMEA de Janssen Cilag GmbH.3,4 “Una combinación en un único comprimido podría ser una importante nueva opción para las personas que viven con HAP con el potencial de mejorar la comodidad y ayudar a mejorar la adherencia y sus resultados5,6. Esperamos trabajar con la EMA para llevar esta terapia combinada a aquellos que necesitan nuevas opciones, tan pronto como sea posible”.

El estudio fase 3 A DUE (AC-077-A301) fue diseñado para comparar el perfil de eficacia y seguridad de un comprimido único frente a las monoterapias de macitentán y tadalafilo en pacientes con HAP.1 Los datos fueron presentados el pasado 6 de marzo de 2023 en Nueva Orleans en una presentación late-breaking durante la 72ª sesión científica anual y exposición del Colegio Americano de Cardiología (ACC) junto con el Congreso Mundial de Cardiología de la Federación Mundial del Corazón.1 El estudio alcanzó su criterio de valoración coprincipal, consiguiendo una marcada mejora hemodinámica pulmonar como demuestra la reducción altamente significativa desde el punto de vista estadístico, consistente y sólida de la resistencia vascular pulmonar (RVP) en participantes tratados con comprimido único en comparación con ambas monoterapias a las 16 semanas.1 El cambio en la RVP con comprimido único (n=70, reducción del 45% respecto al inicio) fue significativamente mayor frente a macitentán (n=35, reducción del 23% en la RVP respecto al inicio) en la semana 16 (efecto del tratamiento: reducción del 29%; límite de confianza [LC] del 95%: -18%, -39%; p<0,0001).1 El cambio en la RVP con comprimido único (n=86, reducción del 44% respecto al inicio) fue también significativamente mayor frente a tadalafilo (n=44, reducción del 22% respecto al inicio) en la semana 16 (efecto del tratamiento: reducción del 28%; LC del 95%: -20%, -36%; p<0,0001).1 Aunque el estudio A DUE no estaba diseñado para demostrar un beneficio sobre la capacidad de hacer ejercicio, se observó una tendencia positiva hacia la mejora clínicamente relevante en la distancia de la prueba de la marcha de 6 minutos (6MWD) a favor de comprimido único frente a ambas monoterapias como criterio de valoración secundario.1 El perfil de seguridad del comprimido único fue coherente con los perfiles de seguridad conocidos de los componentes individuales, macitentán y tadalafilo y no se observaron nuevas señales relacionadas con la seguridad.1 Los acontecimientos adversos más frecuentes fueron cefalea, edema, anemia, reducción de los niveles de hemoglobina e hipotensión. El grupo de tratamiento en abierto del estudio A DUE aún sigue en curso.1

"A pesar de los avances, sigue existiendo una gran necesidad no cubierta para las personas que viven con HAP, una enfermedad progresiva para la que no existe cura2", ha explicado James F. List, M.D., Ph.D., jefe del área terapéutica global, Janssen Research & Development, LLC. “La presentación de la terapia de combinación de macitentán y tadalafilo en un solo comprimido ante la EMA marca un hito importante en nuestro compromiso continuo de transformar la HAP en una enfermedad manejable y ayudar a las personas que viven con este diagnóstico a llevar una vida plena”.

La solicitud ante la EMA sigue tras la solicitud de Nuevo Fármaco presentada ante la Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) en mayo de 2023, en la que se solicitaba la aprobación de la terapia combinada de macitentán y tadalafilo en comprimido único para el tratamiento de pacientes con HAP.7

Acerca de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)

La HAP es una forma rara y específica de hipertensión pulmonar (HP) que afecta aproximadamente de entre 15 a 60 personas por millón en Europa, y para la que actualmente no existe cura.2,3 La HAP es una enfermedad grave y progresiva con una variedad de etiologías y tiene un gran impacto sobre el funcionamiento de los pacientes, así como sobre su bienestar físico, psicológico y social.8,9

La HAP evoluciona silenciosamente a lo largo de los años, ya que los síntomas como dificultad para respirar, mareos y fatiga no son específicos y pueden confundirse con afecciones más comunes como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).2 En promedio, se requieren dos años desde el inicio de los síntomas. para que se diagnostique HAP y, en algunos casos, hasta cuatro años.2,10 Esto significa que, en el momento en que se diagnostica a un paciente, su HAP generalmente se encuentra en una etapa avanzada con síntomas graves y un mal pronóstico.2 La última década ha visto avances significativos en la comprensión de la fisiopatología de la HAP, transformando el pronóstico para los pacientes con HAP de mejoras sintomáticas en la tolerancia al ejercicio hace 10 años, a un retraso en la progresión de la enfermedad en la actualidad.3 Sin embargo, los pacientes con HAP se enfrentan a una carga mayor de pastillas debido a los complejos regímenes de tratamiento que implican tomar varias de ellas.4,11 La población con HAP también es una población que envejece, lo que conlleva un aumento del número de medicamentos concomitantes para tratar las comorbilidades.3

Acerca del comprimido único de macitentán/tadalafilo

El comprimido único de macitentán 10 mg y tadalafilo 40 mg es un tratamiento experimental que combina un antagonista del receptor de endotelina (ARE), macitentán; y un inhibidor de la PDE5, tadalafilo.

Acerca de OPSUMIT® (macitentán)

Macitentán, como monoterapia o en combinación, está indicado para el tratamiento a largo plazo de la HAP en pacientes adultos de Clase Funcional (FC) II a III de la OMS. Se ha demostrado la eficacia en una población de HAP que incluye HAP idiopática o heredable, HAP asociada con trastornos del tejido conectivo y HAP asociada con cardiopatía congénita simple corregida. El uso de macitentán en pacientes con HAP (Grupo I de la OMS), un tipo de hipertensión pulmonar, se demostró en el ensayo pivotal SERAPHIN, el mayor (n=742) a largo plazo (media de duración del tratamiento = 2 años) basado en resultados de un ARE en HAP12.

Para obtener más información sobre macitentán, consulte la Ficha Técnica de producto en:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opsumit-epar-product-information_en.pdf

Acerca de tadalafilo

Tadalafilo está indicado en adultos para el tratamiento de la HAP de clase funcional II y III de la OMS para mejorar la capacidad de hacer ejercicio. Se ha demostrado eficacia en la HAP idiopática (HAPI) y en la HAP relacionada con la enfermedad vascular del colágeno.13

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

En Janssen estamos creando un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado. Somos la Compañía Farmacéutica de Johnson & Johnson y trabajamos sin descanso para acercar este futuro a pacientes de todo el mundo. Para ello, combatimos las enfermedades con la ciencia, mejoramos el acceso a los tratamientos con ingenio y curamos la desesperanza con corazón. Nos centramos en aquellas áreas de la Medicina en las que podemos marcar una gran diferencia: cardiovascular y metabolismo, retina, inmunología, enfermedades infecciosas y vacunas, neuro-ciencia, oncología e hipertensión arterial pulmonar.

Para saber más: www.janssen.es.

Síganos en Twitter y LinkedIn.

Precauciones en relación con las declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones de futuro» según la definición de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, relativas a los esfuerzos de desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de comprimido único macitentán/tadalafil. Se advierte al lector que no debe dar por seguras estas declaraciones de futuro. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si las suposiciones subyacentes resultaran inexactas o si se materializaran riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar sustancialmente con respecto a las expectativas y proyecciones de Janssen Cilag GmbH, Janssen Research & Development, LLC, cualquier otra de las empresas que forman parte del grupo farmacéutico Janssen y/o Johnson & Johnson. Los riesgos e incertidumbres son, entre otros: retos e incertidumbres consustanciales a la investigación y desarrollo de productos, incluidas las incertidumbres sobre el éxito clínico y la obtención de las aprobaciones reglamentarias; incertidumbre sobre el éxito comercial; dificultades y retrasos en la fabricación; la competencia, incluidos los avances tecnológicos, los nuevos productos y las patentes conseguidas por los competidores; problemas en la obtención de patentes; preocupaciones por la eficacia y la seguridad de los productos que ocasionen retiradas de productos o medidas reglamentarias; cambios de actitud y de los modelos de gastos de los compradores de productos y servicios sanitarios; modificaciones de la normativa legal vigente, como las reformas mundiales del sector sanitario; y las tendencias a la contención de los costes en asistencia sanitaria. Hay una lista más exhaustiva de estos riesgos, incertidumbres y otros factores, en el informe anual de Johnson & Johnson, en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 1 de enero de 2023, incluido en las secciones mencionadas “Nota de advertencia sobre las declaraciones de futuro” y el “apartado 1A. Factores de riesgo” y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & en el formulario 10-Q, otras presentaciones antes la Comisión de Bolsa y Valores. Pueden obtenerse copias de esta documentación en Internet en www.sec.gov, www.jnj.com o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ni el grupo farmacéutico Janssen ni Johnson & Johnson se comprometen a actualizar declaración de futuro alguna como resultado de información nueva o de futuros acontecimientos o descubrimientos.

Referencias

1 Chin K, Jansa P, Fan F, et al. Efficacy and safety of macitentan tadalafil fixed dose combination in pulmonary arterial hypertension: results from the randomized controlled phase III A DUE study. Oral presentation at American College of Cardiology (ACC) Scientific Sessions, 4-6 Marzo 2023.

2 Vachiéry JL, Gaine S. Challenges in the diagnosis and treatment of pulmonary arterial hypertension. Eur Respir Rev. 2012; 21:313-20.

3 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2022; 43, 3618–3731. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac237.

4 Grady D, et al. Medication and patient factors associated with adherence to pulmonary hypertension targeted therapies. Pulm Circ 2018; 8:1–9.

5 Shao L, Chan P, Tomlinson B, et al. Single-pill combinations for hypertension: first line treatment for all? Curr Med Res Opin. 2018;35(1):113-115.

6 Qadus S, Naser AY, Ofori-Asenso R, Ademi Z, Al Awawdeh S, Liew D. Adherence and discontinuation of disease-specific therapies for pulmonary arterial hypertension: A systematic review and meta-analysis. Am Jour Cardio Drugs. 2022;23(1):19–33.

7 Janssen. Janssen Submits New Drug Application to U.S. FDA Seeking Approval of Investigational Single Tablet Combination Therapy of Macitentan and Tadalafil for Treatment of Patients with Pulmonary Arterial Hypertension (PAH). Disponible en: https://www.prnewswire.com/news-releases/janssen-submits-new-drug-application-to-us-fda-seeking-approval-of-investigational-single-tablet-combination-therapy-of-macitentan-and-tadalafil-for-treatment-of-patients-with-pulmonary-arterial-hypertension-pah-301834852.html Último acceso junio 2023.

8 Hoeper MM, Gibbs JS. The changing landscape of pulmonary arterial hypertension and implications for patient care. Eur Respir Rev. 2014;23:450-457.

9 Chin KM, Maitland MG, Channick RN, et al. Psychometric validation of the Pulmonary Arterial Hypertension-Symptoms and Impact (PAH-SYMPACT) questionnaire: results of the SYMPHONY trial. Chest. 2018;154:848-861.

10 Armstrong I, Billings C, Kiely DG, et al. The patient experience of pulmonary hypertension: a large cross sectional study of UK patients. BMC Pulm Med. 2019;19:67.

11 Lauffenburger JC, et al. Effect of combination therapy of adherence among US patients initiating therapy for hypertension: a cohort study. J Gen Intern Med 2017; 32(6):619–25.

12 Opsumit Summary of Product Characteristics. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/opsumit-epar-product-information_en.pdf Último acceso mayo 2023

13 Adcirca Summary of Product Characteristics. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/adcirca-epar-product-information_en.pdf Último acceso mayo 2023

Contacto para medios:

María Valerio

Móvil: 672 66 27 08