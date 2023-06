Start på sidste uge i tilbudsperioden for Jobindex A/S

Danielsen 2 aps - hovedaktionær i Jobindex A/S - har fremsat et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud om at købe aktier i Jobindex A/S til en kurs på 1900 kr. pr. aktie i forbindelse med ansøgning om afnotering fra First North. Sidste dag i købstilbuddet er 30. juni 2023.

På tilbudsperiodens 15. dag har Danielsen 2 aps købt 847 aktier á 1900 kr. bl.a. fra medarbejdere, der har fået medarbejderaktier. Danielsen 2 aps har dermed alt i alt købt 36.663 aktier og ejer dermed næsten 95% af aktierne i Jobindex A/S.

Nasdaq har den 23. juni 2023 udsendt meddelelse om, at Jobindex A/S vil blive slettet fra handel på Nasdaq First North Growth Market. Sidste handelsdag på First North bliver på fredag den 30. juni 2023.

Yderligere oplysninger

Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk

Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com





Vedhæftet fil