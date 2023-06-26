Dr. Jonathan Milner Announces Suspension of Proxy Solicitation
Will Hold Board Accountable if Strategic Review Fails to Deliver on Company’s Promise
CAMBRIDGE, England, 26 June 2023 - Dr. Jonathan Milner, the founder and 6.3% shareholder of Abcam PLC (the “Company”), today issued the following statement regarding the upcoming extraordinary meeting of shareholders of the Company:
“In light of reports that the Company has received credible inbound M&A interest, and the Company’s announcement that the board is pursuing these strategic alternatives, I have decided to suspend my solicitation for the time being to allow the board to focus on pursuing its strategic review and thereby create maximum shareholder value.
“I remain willing to join the board immediately, either as Executive Chairman, Chairman or a Non-Executive Director, if invited to assist and support it in the strategic review process to obtain a full and fair price, but will not agree to any standstill restrictions that would impair my ability to hold the board accountable by calling for another EGM or nominating directors at the next AGM. I will re-assess this Autumn whether it is necessary to call for another EGM.
“Since launching my campaign, the Company’s stock price has increased ca. 45 per cent, adding approximately $1.6 billion of total market value to Abcam. I appreciate the feedback of many shareholders who have credited my efforts with an improved outlook for the Company and its business. If the board fails to deliver on the Company’s promise, we will hold it accountable.”
Ends
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