SIKA BAUT PRODUKTION IM WACHSTUMSMARKT INDIEN WEITER AUS

Sika eröffnet im ostindischen Kharagpur ein neues Werk und baut die Produktionskapazität im wachstumsstarken indischen Markt weiter aus. Hergestellt werden Mörtelprodukte, Betonzusatzmittel und Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton für Kunden in der Region West Bengal mit mehr als 100 Millionen Einwohnern.

Mit dem gezielten Ausbau der Produktionskapazität am neuen Standort vergrössert Sika ihre Lieferkapazität in Ostindien. Die neue Fabrik verfügt neben hochmodernen Fertigungsanlagen auch über Büros, Labore sowie Lager- und Logistikflächen. Sie befindet sich in einem Industriepark mit optimaler Infrastrukturanbindung. Insgesamt unterhält Sika in Indien nun zwölf Fertigungswerke und ist seit knapp 40 Jahren im indischen Markt aktiv.

Mike Campion, Regionalleiter Asien/Pazifik: «Indien ist für Sika ein Wachstumsmarkt mit einem enormen Potenzial. Das Land ist das bevölkerungsreichste der Welt und weist starke Industrialisierungs- und Urbanisierungstendenzen auf. Um weiterhin überdurchschnittlich zu wachsen und von der starken Volumenentwicklung im indischen Baumarkt zu profitieren, fokussieren wir uns auf grosse Infrastruktur- und Bauprojekte in den zehn grössten Metropolregionen des Landes. Mit dem neuen Werk in Kharagpur können wir anstehende Grossprojekte im Osten und Nordosten, einschliesslich der Hauptstadt Kolkata, effizient bedienen.»

WACHSTUM DER BAUWIRTSCHAFT DURCH INFRASTRUKTURINVESTITIONEN

Laut Prognosen wird der Bausektor Indiens im laufenden Jahr um 6.5% und 2024 um 6.4% zulegen. Das Wachstum wird neben einer florierenden Wirtschaft auch durch Investitionen der Zentralregierung gefördert. Die Finanzmittel fliessen schwerpunktmässig in den Ausbau der Transport- und Logistikinfrastruktur auf Schiene und Strasse, mit dem Ziel die Industrialisierung im Land voranzutreiben und die Fertigungskapazitäten zu erhöhen.

