Delta Drone - Nouvel accord pour Delta Drone et Yorkville

Nouvel accord pour Delta Drone et Yorkville

Dardilly, le 27 juin 2023 à 08h30

Delta Drone a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu aujourd'hui un nouveau contrat d'achat de titres (le "nouveau Contrat de cession d’obligations") avec YA II PN, Ltd ("Yorkville") qui remplace le contrat d'achat de titres signé entre les parties le 5 juin 2023 (le « Contrat de cession d’obligations Original").

Le nouveau Contrat de cession d’obligations offre à Delta Drone une plus grande flexibilité en matière de flux de trésorerie au cours des prochains mois, alors que la nouvelle direction poursuit le processus de restructuration et de renforcement de l'entreprise.

Conformément au Contrat de cession d’obligations Original, Delta Drone devait acheter cent vingt-cinq (125) obligations convertibles en nouvelles actions de Delta Drone et/ou remboursables en espèces (les "obligations en circulation") détenus par Yorkville pour un montant de 1 250 000 €, payables dans les 20 jours suivant l'arrivée de la nouvelle direction chez Delta Drone. D'autres négociations entre les parties depuis cette date ont conduit Yorkville à résilier le Contrat de cession d’obligations Original le 26 juin 2023, le rendant ainsi nul et non avenu, et à le remplacer par le nouveau Contrat de cession d’obligations.

Le même jour, Delta Drone et Yorkville ont conclu le nouveau Contrat de cession d’obligations dont les versements s’étalent dans le temps de la manière suivante :

Calendrier d’achat Versement Date Nombre d’obligations



en cours d'acquisition Prix d’achat Versement 1 26 juin 2023 63 630 000 € Versement 2 26 juillet 2023 8 80 000 € Versement 3 25 août 2023 8 80 000 € Versement 4 26 septembre 2023 8 80 000 € Versement 5 26 octobre 2023 8 80 000 € Versement 6 24 novembre 2023 8 80 000 € Versement 7 26 décembre 2023 8 80 000 € Versement 8 26 janvier 2024 8 80 000 € Versement 9 26 février 2024 6 60 000 € Total 125 1 250 000 €

« Ce plan de paiement avec Yorkville fournit à Delta Drone la flexibilité de trésorerie nécessaire pour les prochains mois de restructuration », a déclaré Jean-François OTT, Président de Delta Drone.





A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR001400H2X4

www.deltadrone.com





Contacts investisseurs :

Aelium

Jérôme Gacoin +33 1 75 77 54 65 jgacoin@aelium.fr

