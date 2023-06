SAP Fioneer führt maßgeschneidertes Angebot für kleine und mittlere Unternehmen ein

French German Portuguese Spanish

WALLDORF, Deutschland, June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAP Fioneer, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen und Plattformen für Finanzdienstleistungen, hat die Einführung der Fioneer SME Banking Edition bekanntgegeben. Die Lösung wird es Banken und Neobanken ermöglichen, Bankdienstleistungen in einem digitalen und datengesteuerten Ansatz anzubieten, der auf die finanziellen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zugeschnitten ist – ein historisch unterversorgtes Marktsegment.



Der KMU-Sektor ist ein wichtiger Bestandteil der Weltwirtschaft. Er macht 99 % der Unternehmen im Vereinigten Königreich und in der EU aus und beschäftigt rund 16,4 Millionen bzw. 84 Millionen Menschen.* Obwohl sie einen erheblichen Anteil am BIP und an der Erwerbsbevölkerung ausmachen, haben KMU traditionell Schwierigkeiten, Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen, da die damit verbundenen Risiken und Kosten als zu hoch angesehen werden.

Die Fioneer SME Banking Edition geht diese Herausforderungen an, indem sie Banken mit externen Datenquellen wie Open Banking, dem zentralen Unternehmensregister, E-Commerce und Enterprise Resource Planning (ERP)-Daten verbindet. Durch die so gewonnenen Erkenntnisse profitieren nicht nur KMU von mehr Transparenz, auch die Banken sind in der Lage unter anderem intelligente Finanzierungsoptionen anzubieten, ihr Portfolio auszubauen und verstärkt mit KMU zu arbeiten.

Als einzigartige, umfassende Lösung deckt die Fioneer SME Banking Edition End-to-End-Funktionen ab und lässt sich nahtlos in jedes Kernbankensystem integrieren. Sie ermöglicht es den Banken, Dienstleistungen anzubieten, die über traditionelle Bankprodukte wie Kredite und Einlagen hinausgehen. Die Banken können ihr Angebot mit Embedded-Finance-Lösungen und stärkerer Finanzberatung direkt für KMU erweitern. Die Lösung lässt sich außerdem über vorkonfigurierte APIs leicht integrieren und mit Ökosystemen verbinden.

Charlie Platt, Managing Director of Banking bei SAP Fioneer, zur Einführung: „KMU sind das Rückgrat der Wirtschaft, und es ist wichtig, dass sie Zugang zu den Finanzdienstleistungen erhalten, die sie verdienen. Mit unserer SME Banking Edition werden Banken in der Lage sein, kommerziell tragfähige, einzigartige und bessere Bankleistungen für KMU zu erbringen, die ihnen helfen, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld die Nase vorn zu haben.“

„Die Einführung unserer Fioneer SME Banking Edition stärkt die Interaktion zwischen Banken und KMU erheblich. Mit unserer bewährten Technologie helfen wir den Banken, KMU in einem dynamischen Wirtschaftsumfeld besser zu bedienen. Indem wir uns vom B2C-Markt inspirieren lassen, geben wir Banken die Möglichkeit, ihr Serviceangebot für KMU zu verbessern“, fügt Dirk Kruse, CEO von SAP Fioneer, hinzu.

* Schätzungen der Beschäftigtenzahlen für das Vereinigte Königreich und die Regionen 2022 (britische Regierung) , Statista 2022

Über SAP Fioneer

SAP Fioneer wurde 2021 als Joint Venture zwischen dem globalen Technologieführer SAP und dem unternehmerischen Investor Dediq gegründet, um der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen und Plattformen für Finanzdienstleistungen zu werden. Mit einem breiten Ökosystem von Partnern, über 800 Finanzdienstleistungskunden und mehr als 1.000 Mitarbeitenden ist SAP Fioneer ein globales Unternehmen, das in 17 Ländern in Europa, Nord- und Lateinamerika, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten ist.

Durch die Kombination der Schnelligkeit und Agilität eines Start-ups mit den bewährten Fähigkeiten eines erstklassigen Softwareunternehmens ermöglicht SAP Fioneer Banken, Versicherungen und Herausforderern, ihre Prozesse zu steuern, zu transformieren und zu wachsen und dabei ihren Bedarf an Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz durch digitale Geschäftsinnovationen, Cloud-Technologie und Lösungen zu decken, die Bank- und Versicherungsprozesse durchgängig abdecken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sapfioneer.com . Folgen Sie SAP Fioneer auf Twitter und auf LinkedIn.