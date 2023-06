SAP Fioneer lança produto bancário personalizado para PMEs

French German Portuguese Spanish

WALLDORF, Alemanha, June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SAP Fioneer, fornecedora líder global de soluções e plataformas de software de serviços financeiros, anunciou o lançamento de sua Fioneer SME Banking Edition. A solução permitirá que bancos e neobancos ofereçam recursos bancários em uma abordagem digital e orientada por dados, adaptada às necessidades financeiras de pequenas e médias empresas (PMEs) – um segmento de mercado historicamente carente.



O setor das PMEs é um componente vital da economia global, representando 99% das empresas do Reino Unido e da UE e empregando cerca de 16,4 milhões e 84 milhões de pessoas, respectivamente.* Apesar de representarem uma proporção significativa do PIB e da mão de obra, as PMEs têm tradicionalmente lutado para aceder a serviços financeiros que satisfaçam as suas necessidades específicas, uma vez que os riscos e custos associados percebidos são considerados demasiado elevados.

A Fioneer SME Banking Edition aborda esses desafios conectando bancos a fontes de dados externas, como Open Banking, registro central de empresas, comércio eletrônico e dados de Enterprise Resource Planning (ERP), para produzir informações úteis que ajudam significativamente as PMEs a se manterem na vanguarda. Isso proporcionará às PMEs uma elevada transparência quanto ao fluxo de caixa e fornecerá informações aos bancos, permitindo, por exemplo, opções de financiamento inteligentes, oferecendo mais variedade e aumentando o número de empresas que os bancos podem atender.

Como uma solução única de ponta a ponta, a Fioneer SME Banking Edition abrange recursos front-to-back e se integra perfeitamente a qualquer sistema bancário central. Ele permite que os bancos ofereçam serviços que vão além dos produtos bancários tradicionais, como empréstimos e depósitos. Os bancos poderão ampliar sua oferta com serviços integrados e aconselhamento financeiro mais sólido diretamente para as PMEs. A solução também pode ser facilmente integrada e conectada a ecossistemas por meio de APIs pré-configuradas.

Charlie Platt, Diretor Executivo de Bancos da SAP Fioneer, comenta sobre o lançamento: "As PMEs representam a força vital da economia e é fundamental que elas possam acessar os serviços financeiros que merecem. Através da nossa SME Banking Edition, os bancos poderão criar experiências bancárias comercialmente viáveis, exclusivas e melhores para as PMEs que as ajudarão a manter-se na vanguarda em um ambiente económico desafiador."

"O lançamento da nossa Fioneer SME Banking Edition reforça significativamente a forma como os bancos interagem com as PMEs. Utilizando nossa tecnologia comprovada, estamos ajudando os bancos a atenderem melhor as PMEs em um cenário econômico dinâmico. Inspirando-nos no mercado B2C, estamos capacitando os bancos a aumentar suas ofertas de serviços para PMEs", acrescenta Dirk Kruse, CEO da SAP Fioneer.

* Estimativas da população empresarial para o Reino Unido e regiões 2022 (Governo do Reino Unido) , Statista 2022

Sobre a SAP Fioneer

A SAP Fioneer foi lançada em 2021 como uma joint venture entre a líder global de tecnologia SAP e o investidor empreendedor Dediq para se tornar a fornecedora líder mundial de soluções e plataformas de software para serviços financeiros. Com um amplo ecossistema de parceiros, mais de 800 clientes de serviços financeiros e mais de 1.000 funcionários, a SAP Fioneer é uma empresa global presente em 17 países na Europa, América do Norte e Latina, Oriente Médio e Ásia-Pacífico.

Ao combinar a velocidade e a agilidade de uma start-up com os recursos comprovados de uma empresa de software de primeira linha, a SAP Fioneer permite que bancos, seguradoras e concorrentes executem, transformem e cresçam enquanto atendem às suas necessidades de velocidade, escalabilidade e eficiência de custos por meio de inovação de negócios digitais, tecnologia em nuvem e soluções que cobrem processos bancários e de seguros de ponta a ponta.

Para mais informações, visite www.sapfioneer.com Siga a SAP Fioneer no Twitter e no LinkedIn.