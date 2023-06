Kalmarin ekotehokkaat keskisuuret sähkötrukit parantavat BJB Lift Trucksin kaluston vastuullisuutta Isossa-Britanniassa

English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 27. KESÄKUUTA 2023 KLO 10

Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen materiaalinkäsittelylaitteiden toimittajan BJB Lift Trucks Ltd:n (BJB) kanssa 15 keskisuuren sähkötrukin toimittamisesta Isoon-Britanniaan. Suuri tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 toisen neljänneksen tilauskantaan, ja toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

BJB on johtava materiaalinkäsittelyratkaisujen toimittaja Isossa-Britanniassa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Grimsbyssä Itä-Midlandsin alueella, ja se palvelee asiakkaita kaikkialla Britanniassa tarjoamalla laajan valikoiman haarukkatrukki-, teollisuus- ja rakennuskoneratkaisuja sekä käyttäjäkoulutuspalveluita. BJB:n nykyiseen kalustoon kuuluu 36 dieselkäyttöistä keskisuurta Kalmar-haarukkatrukkia.

Kalmarin keskisuuret sähkötrukit tarjoavat saman suorituskyvyn kuin tehokkaat dieseltrukit, mutta ilman päästöjä, melua ja tärinää. Niissä on ergonomisesti muotoiltu EGO-ohjaamo, joka tuottaa erinomaisen ajokokemuksen säädettävien ohjauspaneelien, ohjauspyörän ja istuimen sekä poikkeuksellisen näkyvyyden ansiosta.

Ian Roden, johtaja, BJB: ”Sähkökäyttöisistä haarukkatrukeista on tulossa yhä suositumpi tapa vähentää päästöjä ja polttoainekustannuksia monissa eri materiaalinkäsittelytarkoituksissa. Kalmar on BJB:n luotettu kumppani, ja keskisuuri Kalmar-sähkötrukki on huippulaadukas ratkaisu, jolla täydennämme mielellämme kalustoamme.”

Mike Corcoran, aluemyyntipäällikkö, Kalmar UK & Ireland: ”Hyväksi osoitettu sähköinen voimansiirtomme poistaa päästöt jo niiden lähteellä ja lisäksi vähentää merkittävästi melua, mikä mahdollistaa vuorotyön ja työskentelyn lähellä asutusta. Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa BJB:n tukemista hyväksi osoitetuilla ratkaisuilla, jotka parantavat kaluston vastuullisuutta.”





