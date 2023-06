Asta Sihvonen-Punkka on nimitetty Fingridin toimitusjohtajaksi 1.1.2024 alkaen

English Finnish

Pörssitiedote 27.6.2023 klo 10.00

Fingridin toimitusjohtajaksi 1.1.2024 alkaen on nimitetty Fingridin nykyinen varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, joka on ollut yhtiön palveluksessa aina vuodesta 2016 lähtien. Sihvonen-Punkka ottaa tehtävän vastaan nykyisen toimitusjohtajan Jukka Ruususen jäädessä vuodenvaihteessa eläkkeelle.

KTL, MH Sihvonen-Punkka on johtamisen ja sähkömarkkinoiden vahva osaaja. Hän on ennen Fingridiä toiminut muun muassa Viestintäviraston pääjohtajana sekä Energiamarkkinaviraston ylijohtajana.

- Fingridin hallitus valitsi Sihvonen-Punkan vaativaan tehtävään jatkamaan kantaverkon kehittämistä ja Suomen kilpailukyvyn edistämistä. Energia-ala on isossa muutoksessa ja kantaverkkoyhtiön rooli yhteiskunnan kehityksen mahdollistajana on entistä merkittävämpi. Olen varma, että Asta pystyy vastaamaan haasteeseen. Hänellä on hyvät kontaktit asiakkaisiin sekä tarvittaviin sidosryhmiin kotimaassa ja ulkomailla, kommentoi nimitystä Fingridin hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna.

Asta Sihvonen-Punkka kertoo jatkavansa Jukka Ruususen viitoittamalla tiellä, jolla Fingridiä, sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita on määrätietoisesti rakennettu vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeita.

- Haluamme olla edelleenkin asiakkaita parhaiten palveleva kantaverkkoyhtiö, joka samalla edistää koko Suomen kilpailukykyä. Otan ilolla tämän vastuullisen tehtävän vastaan. Energia-alalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja siirtymä kohti puhdasta energiantuotantoa luo mahdollisuuksia lisätä investointeja Suomeen ja sitä kautta parantaa työllisyyttä ja turvata ihmisten hyvinvointia, toteaa Asta Sihvonen-Punkka.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Hannu Linna, puh. 050 552 7120

varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, puh. 050 573 9053