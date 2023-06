Siili perustaa tekoälyavusteiseen kehittämiseen keskittyvän yhtiön

Siili Solutions Oyj Lehdistötiedote 27.6.2023 kello 10.30

Siili haluaa kehittyä markkinoiden edelläkävijäksi tekoälyavusteisessa ohjelmistojen suunnittelussa ja kehittämisessä. Tästä syystä Siili Solutions Oyj perustaa tekoälyavusteiseen ohjelmistokehitykseen keskittyvän tytäryhtiön, Siili Spaiks Oy:n.

Generatiivinen tekoäly tulee vaikuttamaan useimpiin toimialoihin tulevina vuosina. Uudet tekoälypohjaiset työkalut kuten ChatGPT ja GitHub CoPilot ovat kääntäneet täysin uuden luvun myös ohjelmistokehityksessä. Tekoälyllä tulee olemaan merkittävä vaikutus itse ohjelmistokehityksen ohella myös ohjelmistokehittämisen toimintamalleihin ja prosesseihin.

Siili Spaiks Oy haluaakin kehittyä kokonaisvaltaisen tekoälypohjaisen ohjelmistojen kehittämisen edelläkävijäksi. Tämä pitää sisällään niin tekoälypohjaisen ohjelmistokehityksen kuin sen mukanaan tuomat uudet toimintamallit ja prosessit. Kun uudet työkalut yhdistetään rautaiseen teknologia-, design- ja dataosaamiseen, saadaan asiakkaille luotua entistä innovatiivisempia ratkaisuja aiempaa nopeammin.

Uusi yhtiö tulee tekemään tiivistä yhteistyötä emoyhtiö Siilin kanssa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi huippuunsa. Siili Spaiks Oy:n toimitusjohtajan haku on paraikaa käynnissä.

”Generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan merkittävästi ohjelmistokehittämistä ja sen toimintamalleja. Haluamme olla tekoälypohjaisen ohjelmistojen kehittämisen edelläkävijä,” sanoo Siilin toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

Pienimäki jatkaa, ”Siili on tunnettu innovatiivisena kumppanina, joka on ensimmäisten joukossa kokeilemassa uusia ratkaisuja. Näemme tekoälyavusteisessa kehittämisessä paljon uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme, ja toisaalta mielenkiintoisia haasteita henkilöstöllemme. Tekoälypohjaiset teknologiat tulevat nostamaan ohjelmistokehityksen tuomat mahdollisuudet ja tehokkuuden aivan uudelle tasolle ja tekoälyyn keskittyvä tytäryhtiö on luonteva tapa edetä asiassa.”

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi