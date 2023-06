Sisäpiiritieto: PunaMusta Media muuttaa segmenttiraportointiaan ja johtoryhmää

PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 27.6.2023 KLO 11.00

PunaMusta Media Oyj:n segmenttiraportointi muuttuu 1.7.2023 alkaen. Muutoksilla selkeytetään yhtiön toiminta- ja johtamismallia ja lisätään raportoinnin läpinäkyvyyttä vastaamaan konsernin strategian mukaisia liiketoiminta-alueita. Nykyinen paino- ja näkyvyysliiketoiminta jaetaan kolmeen uuteen segmenttiin medialiiketoiminnan säilyessä omana segmenttinä.

PunaMusta Median segmentit ovat jatkossa seuraavat:

Painoliiketoiminta

Näkyvyysliiketoiminta

Digitaalinen liiketoiminta

Medialiiketoiminta

Konsernin visiona on tuottaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin ja heidän kasvunsa tueksi. Painoliiketoiminta tarjoaa Suomen monipuolisimmat ja vastuullisimmat painopalvelut, ja niihin liittyvät suunnittelu- sekä markkinointilogistiikan palvelut. Näkyvyysliiketoiminnassa autamme brändejä kasvamaan luomalla innovatiivisia ratkaisuja erottumiseen – näkyvyyden tavasta ja mediapinnasta riippumatta - tapahtumista toimitiloihin. Digitaalisessa liiketoiminnassa rakennamme asiakkaamme kilpailuetua toimimalla heidän digitaalisen kasvunsa vastuullisena kumppanina. Rakennamme ratkaisuja, jotka yhdistävät vahvaa sisällöllistä, teknologista ja datan hyödyntämiseen perustuvaa osaamista asiakkaidemme menestymisen kiihdyttämiseksi ja heidän toimintaansa helpottamaan. Medialiiketoimintamme tarjoaa alueellisesti kattavimmat sisältö- ja mediaratkaisut.

Konsernin johtoryhmässä ovat 1.7.2023 alkaen toimitusjohtaja Arttu Sallinen, talousjohtaja Emma Nikkonen, painoliiketoiminnan liiketoimintajohtaja Jari Avellan, näkyvyysliiketoiminnan liiketoimintajohtaja Sampsa Lilja, digitaalisen liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Lars Oehlandt, medialiiketoiminnan liiketoimintajohtaja Pasi Koivumaa, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Mirka Lammi, innovaatio- ja kehitysjohtaja Miika Haavisto ja henkilöstöjohtaja Maria Mustajärvi.

Oikaistut vertailuluvut uudella segmenttirakenteella julkaistaan vuoden 2023 Q3-liiketoimintakatsauksen yhteydessä.

Joensuussa 27. kesäkuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ





Arttu Sallinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi





PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 810 eri alojen osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta, PunaMusta Coloro, PunaMusta Profilight, Gredi, RockOn ja Exove palvelevat asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.