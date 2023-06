English Finnish

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 27.6.2023 klo 12.30

Suvic rakentaa Sandbackan tuulipuistoon infran, perustukset ja kaapeloinnin 14 tuulivoimalalle

Sandbackan infratyöt toteutetaan Suvicin omalla maanrakennuskalustolla.

Sandbackan tuulipuistoon rakennetaan infra 14 tuulivoimalalle. Työ käsittää myös voimaloiden perustusten ja sisäverkon rakentamisen. Pinta-alaltaan Sandbackan tuulipuisto on noin 680 hehtaaria.

Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo, että Sandbacka on ensimmäinen kohde, jossa myös maanrakennustyöt toteutetaan Suvicin omin voimin: “Olemme tehneet uuden aluevaltauksen ja hankkineet omaa maanrakennuskalustoa. Maanrakennustyöt ovat jo hyvässä vauhdissa, ja perustustyöt alkavat elo-syyskuun vaihteessa.”

Kohteen kaikki perustukset tullaan rakentamaan gravitaatioperustuksina, joista 10 kpl rakennetaan Uudenkaarlepyyn kuntaan ja 4 kpl Vöyrin kuntaan. Sandbackan tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on noin 63 MW. Hankkeen tilaajana toimii Prime Capital.

Prime Capitalin Head of Engineering Andreas Schmid sanoo: "Suvicin Lappfjärd-hankkeessa saavuttamien hyvien tulosten perusteella päätimme antaa Suvicille kaksi uutta tuulipuiston infrastruktuurihanketta vuodelle 2023, joista jälkimmäinen on Sandbacka. Odotamme innolla projektin toteuttamista samalla korkealla turvallisuus- ja laatutasolla, jota olemme aiemmin nähneet Suvicilta.”

“Kohde työllistää keskimäärin 20-30 henkilöä käsittäen sekä meidän työntekijöitämme että paikallista työvoimaa. Perustustyöt sekä sisäverkko ovat valmiita tämän vuoden puolella ja puisto luovutetaan tilaajalle kesällä 2024”, kohteen työpäällikkö Niko Stenius avaa aikataulua.

Lisätiedot:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi, www.suvic.fi

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Fortumin Pjelax-Böle-Kristinestad Norr tuulipuisto (Närpiö, Kristiinankaupunki), Valrean Kalistannevan tuulipuisto (Kurikka) ja Matkussaaren tuulipuisto (Kurikka), Exilion Tuulen Isokangas-Palokangas tuulipuistot (Ii), sekä CPC Finlandin Lakarin aurinkovoimala (Lakari).

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com