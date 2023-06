CNH Industrial: inaugurato il nuovo stabilimento di Cesena

Il sito, grazie ad importanti investimenti, diventerà strategico per la produzione di macchine compatte per le costruzioni, inclusi i modelli elettrici



Torino, 27 giugno 2023

CNH Industrial ha inaugurato oggi a Cesena il nuovo stabilimento dedicato alla produzione di miniescavatori e minipale compatte, inclusi i modelli elettrici.

La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì- Cesena, Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, insieme a Stefano Pampalone, CNH Industrial Construction President e Federico Bullo, Head of Construction Europe.

Grazie all’acquisizione di Sampierana Spa, avvenuta alla fine del 2021 e agli investimenti successivi di CNH Industrial (12 milioni di euro), lo stabilimento di Cesena, inaugurato oggi, sarà in grado di gestire al meglio l’aumento dei volumi di produzione dei miniescavatori e nella seconda parte del 2023 di attivare la produzione della prima minipala cingolata a marchio CASE Construction Equipment.

Nei siti di San Piero in Bagno e Cesena lavorano complessivamente 400 persone circa che, unitamente alle altre sedi di CNH Industrial, posizionano l’Italia come primo Paese in Europa per numero di stabilimenti e centri di ricerca e sviluppo.

Vincenzo Colla ha dichiarato: “L’inaugurazione di oggi rappresenta un investimento importante per la nostra regione e ha un forte valore simbolico per questo territorio, pronto a ripartire e a competere con il mondo. Il nuovo stabilimento, centro di eccellenza per le macchine compatte nel settore delle costruzioni, conferma la qualità delle nostre maestranze, insieme alla visione di un grande gruppo internazionale con salde radici territoriali e lo sguardo sempre proiettato verso il futuro”.

Il sito di Cesena alimenta un indotto importante e i suoi prodotti nel settore delle costruzioni sono da sempre riconosciuti come un’eccellenza, tanto da essere commercializzati in vari paesi con i marchi CASE Construction Equipment, New Holland Construction ed Eurocomach.

Il sindaco Lattuca ha così commentato: “In un momento come questo, a poco più di un mese dall’alluvione, una realtà industriale che continua a crescere è un segnale positivo per un territorio vocato al coraggio imprenditoriale. Insieme possiamo continuare il percorso di crescita del nostro territorio”.

Stefano Pampalone, CNH Industrial Construction President ha sottolineato: “Grazie alle competenze, al grado di innovazione, alla passione e all’impegno delle persone di Cesena e San Piero in Bagno prosegue la nostra strategia di sviluppo internazionale e di rafforzamento del segmento Construction nei mercati chiave”.

Pampalone ha proseguito: “L’avvio, proprio questo mese, della nuova linea produttiva sottolinea l’impegno dell’azienda sul territorio e la vicinanza alle comunità colpite dall’alluvione”.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 40.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Per maggiori informazioni e per consultare gli ultimi report finanziari e sulla sostenibilità, visita: cnhindustrial.com

Per le ultime notizie da CNH Industrial e dai suoi brand, vai sul sito: media.cnhindustrial.com

Contatti stampa:

Marilù Brancato Mariangela Vicenti Tel: +39 345 397 2860 Tel: +39 334 39 29 738 Email: mediarelations@cnhind.com





Allegati