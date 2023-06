eGain lancia un programma pilota unico nel suo genere per l'IA generativa

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, California, June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), piattaforma di conoscenza dell'IA leader nell’automazione del coinvolgimento dei clienti, ha annunciato in data odierna il lancio di un programma pilota unico nel suo genere, eGain® Innovation in 30 Days™ per l’IA generativa, per aiutare le aziende ad adottare l'IA generativa in modo privo di rischi.



A differenza delle sandbox e dei progetti pilota “giocattolo”, eGain Innovation in 30 Days™ è un modello di consumo guidato dell'innovazione sicuro, facile e privo di rischi. Le aziende possono sperimentare le capacità dell'IA generativa nel giro di pochi giorni. Questa rivoluzionaria promozione comprende:

Il vostro caso d'uso Identificare un caso d'uso ad alto valore / alto impatto per consentire una migliore CX e/o EX (esperienza dei dipendenti) con l'IA generativa

Il nostro programma pilota Tecnologia: GPT per l'IA generativa, integrato con la nostra pluripremiata piattaforma di conoscenza dell'IA Distribuzione: eGain Cloud Implementazione: due settimane di scoperta, progettazione e configurazione Produzione: due settimane di attività





L'azienda può sperimentare l'IA generativa e la capacità di conoscenza per due settimane in un ambiente di produzione e decidere di andare avanti o di abbandonare senza alcun vincolo: nessun costo, nessun inghippo e nessun impegno!

“eGain Knowledge Hub controlla molte tecnologie di intelligenza artificiale nel processo di creazione, distribuzione e ottimizzazione della conoscenza”, ha dichiarato Ashu Roy, CEO di eGain. “Questa promozione si concentrerà su un caso d'uso avvincente per l'IA generativa con un approccio inedito e privo di rischi per innovare con coraggio”.

Maggiori informazioni

Informazioni su eGain

eGain Knowledge Hub automatizza e dirige il coinvolgimento dei clienti tra i diversi punti di contatto. Basata su Intelligenza Artificiale e analisi, la nostra soluzione cloud sicura offre esperienze digitali personalizzate, valore aziendale rapido e innovazione semplice. Visitate www.eGain.com per ulteriori informazioni.

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi e prodotti aziendali menzionati in questa pubblicazione potrebbero essere marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende.

eGain - contatti per i media



Michael Messner

Email: press@egain.com

Telefono: 408 636 4514