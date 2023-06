eGain lanceert uniek pilotprogramma voor generatieve AI

French German Italian Spanish Dutch

SUNNYVALE, Calif., June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), het toonaangevende op AI gebaseerde kennisplatform voor de automatisering van klantbetrokkenheid, kondigde vandaag de lancering van een uniek pilotprogramma aan, waarmee bedrijven zonder enige risico's generatieve AI kunnen toepassen - eGain® Innovation in 30 Days™ voor generatieve AI.



eGain Innovation in 30 Days™ is, in tegenstelling tot sandboxes en testpilots, eerder een gestuurd innovatief consumptiemodel dat bedrijven veilig, makkelijk en zonder risico's kunnen implementeren. Zo kunnen bedrijven binnen de kortste keren alle mogelijkheden van generatieve AI benutten. Deze revolutionaire aanbieding omvat:

Uw gebruikscasus Gebruik een gebruikscasus met significante waarde en impact om door middel van generatieve AI een betere klant- en/of medewerkerervaring (CX en/of EX) te bekomen

Onze pilot Technologie: GPT voor generatieve AI, geïntegreerd in ons awardwinnende op AI gebaseerde kennisplatform Toepassing: eGain Cloud Implementatie: Twee weken lang experimenteren, ontwerpen en configureren Uitvoering: Twee weken





Gedurende twee weken kan het bedrijf de mogelijkheden van generatieve AI uitproberen in een productieomgeving, zonder verplichtingen, kosten of addertjes onder het gras!

"De eGain Knowledge Hub optimaliseert een groot aantal op AI gebaseerde technologieën voor het genereren, leveren en optimaliseren van kennis", stelt Ashu Roy, CEO van eGain. "Met deze aanbieding richten we ons op een aantrekkelijke gebruikscase voor generatieve AI voor gedurfd innoveren maar dan zonder de risico's."

