MacGregorille suuri tilaus risteilyaluksen laitekokonaisuudesta

English Finnish

CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 27 KESÄKUUTA 2023 KLO 14.00



Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut suuren tilauksen laajan laitekokonaisuuden toimittamisesta risteilyalukseen, joka rakennetaan Chantiers de l’Atlantique -telakalla Ranskassa.

Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Alus toimitetaan omistajalle vuoden 2025 neljännen neljänneksen aikana.

MacGregorin toimitus sisältää matkustajien laivaan nousuun ja sieltä poistumiseen liittyviä laitteita sekä niiden suunnittelun ja asennuksen. Laitetoimitukseen sisältyy nousevia ja muita kulkutasoja, ovia, luukkuja ja automaattisia kävelysiltoja.

“Olen iloinen, että risteilyliiketoiminta on toipumassa Covid-pandemian jälkeen ja että varustamot investoivat jälleen uusiin aluksiin. On hienoa, että aluksen omistaja ja Chantiers de l’Atlantique -telakka luottavat ratkaisuihimme”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions, MacGregor.

Lisätietoja:

Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor

P. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com

Camilla Adrians, Marketing and Communications Manager, MacGregor

P. +46 70 355 6868, camilla.adrians@macgregor.com

MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuun koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com

MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi





Liite