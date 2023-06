English French



ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUILLET 2023



MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES



Bernin (Grenoble), France, le 27 juin 2023 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, rappelle que les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mardi 25 juillet 2023, à 9h30, heure de Paris, au Centre de Conférences VERSO, 52 Rue de la Victoire, 75009 Paris - France.



L’avis de réunion, valant avis de convocation, prévu à l’article R. 225-73 du Code de commerce, comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires à l'occasion de cette Assemblée ainsi que les principales modalités de participation à ladite Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 14 juin 2023, bulletin n°71, annonce 2302684.



L’avis de convocation à l’Assemblée Générale sera publié dans le journal d'annonces légales “Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné.fr” le 5 juillet 2023.



L’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Investisseurs - Informations actionnaires - Assemblées Générales - 2023 – AGM 25.07.2023, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.



Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires peuvent également se procurer les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, ainsi que Formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sur demande écrite formulée au plus tard jusqu’à cinq (5) jours avant la date de l’Assemblée Générale, soit au plus tard jusqu’au jeudi 20 juillet 2023 et adressée au siège de la Société par voie postale, à l’attention du Secrétariat Général, « AG 25 juillet 2023 » Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques – 38190 Bernin – France, ou par voie électronique à l’adresse suivante : shareholders-gm@soitec.com. Les demandes effectuées par les actionnaires au porteur devront être accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres tenus par leur établissement teneur de compte mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.



Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2023 sur le site de la Société qui pourrait être mise à jour pour préciser les modalités définitives de participation à l'Assemblée.



Agenda



Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024 sera publié le 25 juillet 2023, après bourse.



L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 25 juillet 2023.



