GROUPE PARTOUCHE : Résultats semestriels et structure financière solides / Nouveaux investissements de croissance

Résultats semestriels et structure financière solides

Nouveaux investissements de croissance

Chiffre d’affaires : 215,6 M€ ( +15 ,2% )

EBITDA : 42,7 M€ contre 34,2 M€ au S1 202 2

Résultat net : 18,8 M€ contre 24,6 M€ au S1 202 2

Situation financière saine : gearing de 0,1x et effet de levier de 0,5x

Paris, le 27 juin 2023, 18h, lors de sa réunion du 27 juin 2023, le Conseil de surveillance du Groupe Partouche a examiné les comptes audités du 1er semestre de l’exercice 2022-23 (novembre 2022 à avril 2023), après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire.

Solide performance opérationnelle portée par le retour à la normale de l’activité

Sur le 1er semestre de l’exercice, Groupe Partouche a continué d’enregistrer de bonnes performances commerciales et opérationnelles, confirmant le retour à la normale de l’activité depuis la levée des dernières mesures sanitaires en février (Suisse) et mars (France) 2022 selon les zones d’implantation1 qui pénalisaient la fréquentation des casinos. Cette tendance confirme ainsi la dynamique enregistrée déjà au 2ème semestre de l’exercice précédent.

Ainsi, après prise en compte de plusieurs effets de périmètre2 sur la période, le Produit Brut des Jeux (PBJ) enregistre une hausse de +17,6 % à 341,0 M€ et le chiffre d’affaires (CA) une progression de +15,2 % à 215,6 M€.

L’EBITDA du Groupe affiche une hausse de +24,6 % à 42,7 M€ (soit 19,8 % du CA), contre 34,2 M€ (18,3 % du CA) au 1er semestre 2022.

Le résultat opérationnel courant (ROC) double à 19,3 M€, contre 9,7 M€ un an plus tôt, porté par le dynamisme retrouvé du secteur casinotier dont le ROC atteint 27,0 M€, contre 16,0 M€ au 1er semestre 2022 (+69,2 %) et tout particulièrement de :

l’amélioration du ROC du Pasino d’Aix-en-Provence , qui a connu son premier semestre normatif depuis la fin des travaux de rénovation en avril 2019 (ROC en hausse de +2,1 M€),

, qui a connu son premier semestre normatif depuis la fin des travaux de rénovation en avril 2019 (ROC en hausse de +2,1 M€), l’excellente performance des jeux online en Suisse dont le ROC est désormais proche de l’équilibre deux années à peine après son déploiement (ROC à -0,05 M€ en 2023 contre -3,5 M€ en 2022).

Ces tendances rendent le Groupe confiant dans la stratégie de montée en puissance du casino de Middelkerke intégré en juillet 2022 (ROC déficitaire de 2,5 M€ à ce stade) à partir duquel le Groupe lancera, sous réserve de l’obtention officielle de la licence nécessaire, une activité de jeux en ligne en Belgique en partenariat avec le Groupe Betsson AB3.

Parallèlement, le ROC du secteur hôtelier est déficitaire de -2,3 M€ au 1er semestre 2023, contre -1,8 M€ au S1 2022, tout comme celui du secteur « Autres » à -5,4 M€, contre -4,6 M€.

Les achats et charges externes à 70,7 M€ augmentent de 10,0 M€ (+16,5 %), avec notamment :

une hausse de 4,4 M€ (+24,4 %) des achats de matières dont près de la moitié (1,9 M€) résulte principalement de la hausse du prix de l’énergie ;

une hausse de 2,7 M€ des frais de publicité / marketing (+23,8 %) et des honoraires de 0,9 M€ (+8,4 %) corrélées au dynamisme de l’activité et aux opérations marketing pour les 50 ans du Groupe Partouche (notamment au travers des opérations d’attribution gratuite de « crédits promo » de jeux, en augmentation de 2,3 M€) ;

une baisse de 2,0 M€ (-32,0 %) des dépenses de publicité et honoraires de communication liés à l’activité on-line du casino de Meyrin.





Les charges de personnel s’élèvent à 87,4 M€, en progression de 5,5 M€, en lien avec la hausse d’activité et des effectifs (+2,8 %).

Le résultat net est un bénéfice de 18,8 M€, contre 24,6 M€ au 30 avril 2022. Pour mémoire, ce dernier bénéficiait d’un résultat opérationnel non courant de 17,5 M€ lié à la cession de la participation dans le casino de Crans-Montana en Suisse pour 14,1 M€ et à la résolution d’anciens litiges contre l’État Belge pour 3,4 M€.

Le résultat net du 1er semestre 2023 tient pour sa part compte des éléments suivants :

un résultat opérationnel non courant de 0,7 M€ composé de la marge à l’avancement sur le contrat de promotion immobilière à La Grande Motte pour 0,2 M€ et du résultat de cession de deux actifs immobiliers non opérationnels à Contrexéville pour 0,5 M€,

un résultat financier de -1,5 M€ (contre -1,3 M€ au S1 2022). Le coût de l’endettement financier est en hausse malgré la baisse de l’endettement brut du Groupe qui est compensée par la remontée rapide des taux d’intérêt. Par ailleurs, la charge d’intérêts d’emprunt intègre les loyers IFRS 16 de Middelkerke à hauteur de 0,6 M€. À l’inverse, le Groupe bénéficie d’une augmentation des produits de placements financiers (+0,5 M€), supérieure à l’accroissement du coût de l’endettement,

un produit d’impôt (CVAE incluse) de +0,3 M€ (contre -1,2 M€ au S1 2022). Ce poste tient compte de l’activation du solde des déficits fiscaux reportables du Groupe d’intégration fiscale, compte tenu des bonnes performances réalisées et des perspectives de l’activité, ce qui a généré un produit d’impôt différé de 3,6 M€ sur la période.





Avec une trésorerie nette de prélèvements de 127,8 M€, des capitaux propres de 369,0 M€ et un endettement net de 38,6 M€ (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l’ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16), la structure financière du Groupe est extrêmement saine et solide.

Nouveaux investissements de croissance

La situation financière du Groupe lui permet de poursuivre la restructuration de ses établissements.

Ainsi le casino de DIVONNE a engagé sa rénovation afin de retrouver sa splendeur d'antan aux volumes magnifiés et aux hauteurs importantes. Les travaux ont débuté par un important curage, aujourd'hui achevé, qui a permis de mettre à jour des arches en plein cintre et de réouvrir multitude de baies intérieures qui feront de ce casino un espace fluide, moderne et totalement renouvelé : nouvelles salles de jeu, nouveau bar, nouveau restaurant, nouvelle ambiance tout en préservant l'esprit du lieu.

Au mois de juin 2023, le casino de VICHY entame également sa restructuration qui verra sa salle de jeux agrandie par la création d'un étage affecté au jeu et une rénovation complète des espaces restaurant, bar et hall d'entrée.

Prochains rendez-vous :

- Information financière du 3ème trimestre : mardi 12 septembre 2023, après la clôture de la Bourse de Paris

- Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : mardi 12 décembre 2023, après la clôture de la Bourse de Paris

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité.

Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Groupe Partouche Tél : 01.47.64.33.45

Valérie Fort, directrice financière info-finance@partouche.com



Annexes

Compte de résultat consolidé

En M€ - Au 30 avril (6 mois) 2023 2022 ÉCART Var. CHIFFRE D'AFFAIRES 215,6 187,2 28,4 +15,2% Achats et charges externes (70,7) (60,7) (10,0) +16,5% Impôts et taxes (9,6) (10,2) 0,5 -5,8% Charges de personnel (87,4) (81,9) (5,5) +6,7% Amortissements et dépréciations sur immobilisations (24,5) (26,2) 1,7 -6,5% Autres produits et charges opérationnels courants (4,2) 1,4 (5,6) - Résultat Opérationnel courant 19,3 9,7 9,7 x2,0 Autres produits et charges opérationnels non courants 0,7 3,4 (2,7) - Résultat sur cession de participations consolidées - 14,1 (14,1) - Dépréciation des actifs non courants - - - - Résultat Opérationnel non courant 0,7 17,5 (16,8) -96,0% RESULTAT OPERATIONNEL 20,0 27,2 (7,1) -26,2% Résultat Financier (1,5) (1,3) (0,2) - Résultat avant impôt 18,6 25,8 (-7,3) -27,9% Impôts sur les bénéfices 1,0 (0,4) 1,5 - Impôts de CVAE (0,7) (0,7) - - Résultat après impôt 18,9 24,7 (5,8) -23,5% Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (0,1) (0,1) - - RESULTAT NET TOTAL 18,8 24,6 (5,7) -23,3% Dont part du Groupe 16,7 24,2 (7,5)





EBITDA (*) 42,7 34,2 8,5 +24,6% Marge EBITDA / CA 19,8% 18,3% +1,5 pt

(*) compte tenu de l’application de la norme IFRS 16 qui a pour effet mécanique d’améliorer l’EBITDA de 6,9 M€ au S1 2023 et de 7,0 M€ au S1 2022.

Les impôts et taxes représentent une charge de 9,6 M€ contre 10,2 M€ au 1er semestre 2022, représentant un montant plus normatif.

L’évolution des amortissements et dépréciations sur immobilisations, en baisse de -6,5 % à 24,5 M€, reflète les diverses fins de cycles d’amortissements ainsi que la limitation des investissements de renouvellement durant la crise sanitaire.

Les autres produits et charges opérationnels courants sont une charge nette de -4,2 M€ contre un produit net 1,4 M€ au premier semestre 2022, suite principalement à :

l’enregistrement au S1 2022 de 4,9 M€ d’aides obtenues dans le cadre des mesures d’aide aux entreprises mises en place par le gouvernement face à la crise sanitaire ;

et la hausse des charges rattachées aux cahiers des charges des casinos (+0,7 M€ de charges), corrélativement au PBJ.

Le résultat opérationnel s’établit à 20,0 M€ contre 27,2 M€ au S1 2022.

Le résultat avant impôt est un bénéfice de 18,6 M€ contre 25,8 M€ en S1 2022.

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence est stable et non significative.

Le résultat net consolidé du semestre est un bénéfice de 18,8 M€ contre 24,6 M€ au 30 avril 2022. Dans ce résultat net, la part du groupe est un bénéfice de 16,7 M€ contre 24,2 M€ au 30 avril 2022.

Bilan

Le total de l’actif net au 30 avril 2023 représente 808,4 M€ contre 798,3 M€ au 31 octobre 2022. Les évolutions remarquables de la période sont les suivantes :

une augmentation des actifs non courants de 12,3 M€ en raison principalement, d’une part, de la hausse nette des immobilisations corporelles de 8,2 M€, essentiellement constituée du volume des investissements et des dotations aux amortissements, et d’autre part, de l’augmentation des participations dans des sociétés mises en équivalence en raison de la prise de participation complémentaire dans les sociétés du pôle La Pensée Sauvage (+5,1 M€) ;

une diminution des actifs courants de 2,2 M€, principalement due à une consommation de la trésorerie de 6,0 M€ contrebalancée par une hausse du poste « clients et autres débiteurs » de 4,3 M€ en lien avec le retour à la normale de l’activité.

Au passif, les capitaux propres, intérêts minoritaires inclus, passent de 354,0 M€ au 31 octobre 2022 à 369,0 M€ au 30 avril 2023, incluant le résultat bénéficiaire de la période de 16,7 M€ pour la part du Groupe et de 2,1 M€ pour la part des minoritaires.

La dette financière diminue de 8,8 M€ (parts courante et non courante). Il convient notamment de prendre en considération :

les deux échéances trimestrielles du crédit syndiqué réglées le 31 janvier 2023 et le 30 avril 2023 à hauteur d’un cumul de - 5,4 M€ ;

le remboursement des autres emprunts bancaires pour - 8,8 M€ ;

la mise en place de nouveaux crédits bancaires pour + 4,9 M€ ;

ainsi que les flux liés aux contrats de locations traités selon la norme IFRS 16.

Structure financière – Synthèse de l’endettement net

La structure financière du Groupe peut être appréciée à l’aide du tableau suivant (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l’ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16).

En M€ 30/04/23 31/10/22 30/04/22 Capitaux propres 369,0 354,0 338,8 Endettement brut* 166,4 176,4 176,3 Trésorerie nette des prélèvements 127,8 130,1 120,5 Endettement net 38,6 46,3 55,7 Ratio Endettement net / Capitaux propres (« gearing ») 0,1x 0,1x 0,2x Ratio Endettement net / EBITDA consolidé (« effet de levier »)** 0,5x 0,7x 0,7x

* La notion d’endettement brut comprend les emprunts bancaires, les emprunts obligataires et les crédit-baux retraités (à l’exception des autres contrats retraités selon la norme IFRS 16), les intérêts courus, les emprunts et dettes financières divers, les concours bancaires et les instruments financiers.

** L’EBITDA utilisé pour le calcul de l’« effet de levier » est calculé sur une période de 12 mois glissants, selon l’ancienne norme IAS 17 (c’est-à-dire avant application de la norme IFRS 16), à savoir 72,4 M€ au 30/04/2023, 63,9 M€ au 31/10/2022 et 76,8 M€ au 30/04/2022.

Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Le « Résultat Opérationnel Courant » (ROC) regroupe l’ensemble des charges et produits directement liés aux activités du Groupe dans la mesure où ces éléments sont récurrents, usuels ou habituels du cycle d’exploitation ou qu’ils résultent d’événements ou de décisions ponctuels liés aux activités du Groupe.

L’« Ebitda consolidé » (EBITDA) est composé du solde des produits et charges composant le ROC, à l’exclusion des amortissements et des provisions liés au cycle d’exploitation et des éléments ponctuels liés aux activités du Groupe inclus dans le résultat opérationnel courant mais exclu de l’Ebitda de par leur caractère non récurrent.

1 Levées des mesures sanitaires le 13 mars 2022 inclus en France et le 16 février 2022 inclus en Suisse.

2 Intégration du casino de Middelkerke (Belgique) le 1er juillet 2022 ouvert le 8 juillet 2022 après quelques travaux, vente de la participation dans le casino de Crans-Montana le 31 janvier 2022 et fin de la concession du restaurant Le Laurent à compter du 7 mars 2022.

3 CF communiqué diffusé le 15 juin 2023 et disponible sur www.groupepartouche.com/finance à lire en parallèle de celui de Betsson https://www.betssonab.com/en/press/betsson-acquires-sports-betting-and-gaming-operator-betfirst-belgium-and-enters-partnership.

