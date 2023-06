AIM ImmunoTech 宣布获得荷兰主管机构和伦理委员会的批准,开始一项评估 Ampligen® (rintatolimod) 与 AstraZeneca 的 Imfinzi (durvalumab) 联合治疗胰腺癌的 1b/2 期研究

June 27, 2023 12:49 ET | Source: AIM ImmunoTech Inc. AIM ImmunoTech Inc.

Ocala, Florida, UNITED STATES