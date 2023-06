English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nyrstar NV – Resultaten van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 27 juni 2023

27 juni 2023 om 11.55 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") hield vandaag haar gewone algemene aandeelhoudersvergadering (“GAV”) in Brussel.

De GAV vereiste geen quorum voor de punten op de agenda. De algemene vergadering keurde alle punten op de agenda van de GAV goed, met uitzondering van het agendapunt tot benoeming van Dhr. Thierry Buytaert als onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap.

