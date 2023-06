English French

Quadient s’assure une place dans le Top 10 du palmarès des éditeurs de logiciels français Truffle 100

Paris, le 28 juin 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui sa présence parmi les 10 premiers éditeurs de logiciels en France, d’après le palmarès Truffle 100 publié par Truffle Capital et teknowlogy group|CXP-PAC. Pour la septième année consécutive, Quadient se place dans le haut du classement établi sur la base des revenus liés aux ventes de logiciels soumis par les entreprises participantes.

Le rapport qui accompagne le palmarès Truffle 100 est comme chaque année un baromètre fiable des tendances et de la santé de l'industrie des logiciels en France. Interrogés sur les principales tendances technologiques qui influenceront le marché en 2023, les éditeurs ont indiqué le cloud, la cybersécurité à égalité avec l'Intelligence Artificielle (IA) et l'expérience client comme technologies clés. Parmi les tendances non technologiques mentionnées, la dématérialisation des factures et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) arrivent en tête. Ces tendances sont au cœur des activités de Quadient. Depuis le lancement de son plan stratégique « Back to Growth » en 2019, l’entreprise se consacre à investir dans la transition d’un modèle licence vers un modèle Cloud et SaaS. Quadient Hub, sa plateforme complète et intégrée de logiciels en mode SaaS, aujourd’hui fournit un point d'accès unique à toutes les solutions cloud d'Automatisation Intelligente des Communications Quadient, pour la gestion de la communication client et l'automatisation des processus financiers.

Cette place dans le Top 10 du classement Truffle 100 s’inscrit dans la continuité des distinctions reçues par Quadient de la part d’acteurs indépendants du marché. Quadient a notamment été récemment classée Leader dans le rapport 2023 SPARK Matrix de Quadrant Knowledge Solutions pour son offre cloud de gestion des communications clients. De plus, Quadient AR, sa solution cloud d'automatisation des comptes clients, a été reconnue pour la première fois dans le rapport 2023 Gartner® Magic Quadrant ™ pour les applications intégrées « Invoice-to-Cash ».

En France, la loi de finances 2020 entrera en vigueur en 2024, rendant la facturation électronique obligatoire pour toutes les entreprises. Les solutions Quadient de dématérialisation des processus de gestion des documents, et en particulier des factures, joueront un rôle essentiel pour aider les entreprises de toutes tailles à se préparer sereinement aux différentes échéances de la loi.

« Nous sommes honorés de nous maintenir dans les plus hauts rangs du Truffle 100 parmi les principaux acteurs du secteur logiciel en France. Nous voyons notre présence continue parmi les meilleurs éditeurs de logiciels en France comme une validation de nos choix stratégiques, confortant notre engagement à faire de la transition vers le cloud, la sécurité des données, l’IA et l’expérience client des sujets au cœur de notre stratégie software », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Quadient est également très en phase avec les principales tendances non technologiques identifiées par les éditeurs interrogés, à savoir la RSE et la dématérialisation. Ces deux axes majeurs façonnent l’avenir de notre entreprise, tandis que nous accompagnons des milliers d’entreprises dans leur transition vers la dématérialisation de leurs factures et la digitalisation de leurs processus. Portés par une politique RSE solide établie depuis plus de 10 ans, nous avançons avec toujours à l’esprit notre objectif de répondre aux défis environnementaux, sociaux et sociétaux que notre entreprise rencontre dans l’ensemble des pays où nous sommes présents ».

Le revenu lié à l’ensemble de l’activité logicielle de Quadient a atteint 260 millions d’euros en 2022, dont 227 millions d’euros liés à l’activité ICA, qui a enregistré une croissance organique de 6,3%. Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 18,5%, et représentent désormais 80% du chiffre d’affaires de l’activité ICA en 2022 contre seulement 67% au cours de l’exercice 2021.

Retrouvez l’intégralité du rapport Truffle 100 sur https://www.truffle100.fr/.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

