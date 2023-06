Marigold™ espande e rafforza la divisione globale di strategie e servizi

NASHVILLE, Tenn., June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, leader globale di martech, specializzata nell’offerta di soluzioni di marketing relazionale che aiutano i marketer ad acquisire, far crescere e fidelizzare i clienti, ha oggi presentato l’espansione e la ristrutturazione della divisione di strategie e servizi globali, che combina i team dei servizi professionali dediti alla sua suite di prodotti integrati che offrono soluzioni di email e martech cross-channel riuniti nel brand Marigold.



Questa divisione ampliata di strategie e servizi riunisce i team di servizi, gli strateghi e gli esperti del settore di marketing relazionale e gli esperti del settore di Marigold, al fine di fornire servizi di alto livello e supporto strategico alle squadre di marketing in tutto il mondo. Il team di esperti, da poco creato, adotta un approccio centrato sul cliente e agnostico in termini di tecnologia che sostiene i marketer lungo l'intero ciclo di vita del consumatore, fornendo alle aziende campagne di marketing relazionale personalizzate, programmi di acquisizione e arricchimento di zero-party data migliorati, esperienze digitali interattive e programmi di fedeltà nelle principali industrie.

“Il nostro obiettivo in Marigold è di non essere solo un partner, tecnologico e strategico, che fornisce strumenti e soluzioni di cui le aziende necessitano per eseguire marketing relazionale su scala. Facciamo proprio questo – e siamo molto bravi nel farlo – ma ciò che vogliamo veramente è diventare un partner strategico per le imprese dei nostri clienti, offrendo l'esperienza pratica, l'expertise strategico e le conoscenze settoriali necessarie per garantire il successo dei loro programmi”, afferma Micki Howl, Chief Operating Officer di Marigold. “Siamo entusiasti di espandere la nostra divisione globale di strategie e servizi a supporto della crescita aziendale per i team marketing di tutto il mondo. Con la guida di Jamshed Mughal e il nostro team di strateghi ed esperti del settore, siamo in una posizione unica per aiutare i brand di tutte le dimensioni a costruire relazioni durature con i clienti e a raggiungere il successo a lungo termine.”

Marigold ha promosso Jamshed Mughal al ruolo di Global SVP di strategie e servizi per guidare la divisione. Mughal era precedentemente Global Head di strategia e architettura per le aziende. Ha accumulato 20 anni di esperienza in ruoli a contatto con il cliente, fornendo strategie di marketing trasformative e soluzioni ai clienti, contribuendo a trasformare le divisioni di servizio per aziende come Salesforce Marketing Cloud, Microsoft e agenzie quali Wunderman e Havas. Come parte della divisione ampliata, Mughal guiderà un team globale con competenze nelle principali industrie, tra cui retail, franchising, media e editoria, ristorazione, agenzie e studi professionali, istruzione superiore, organizzazioni non profit, viaggi, intrattenimento e altro ancora.

"La missione principale della divisione globale strategie e servizi di Marigold è quella di essere un vero partner per i nostri clienti, fornendo soluzioni, supporto strategico, servizi personalizzati e una profonda esperienza nel settore, necessaria per costruire la fedeltà e relazioni significative con i consumatori in tutto il mondo", ha dichiarato Mughal. "Mettendo i clienti al centro del nostro business, questa divisione si concentrerà sulla fornitura di un'esperienza clienti di prima classe su tutti i punti di contatto e offrirà risorse e supporto estesi lungo l'intero percorso del cliente. Questo approccio centrato sul cliente significa che i clienti otterranno il massimo valore dalla gamma completa di soluzioni di marketing relazionale di Marigold per far crescere, scalare e rendere resistente al futuro le loro aziende."

Come parte di questa espansione, Michele Fitzpatrick si è unita a Marigold come Vice President dei servizi strategici, a cui risponde direttamente Mughal. Michele è una consulente esperta di Customer Experience (CX) e stratega di CRM con oltre 20 anni di esperienza nella guida di team di strategie e servizi ad alte prestazioni, focalizzati nell'aiutare alcuni dei migliori brand al mondo a creare relazioni significative e redditizie con i loro clienti su larga scala e attraverso canali diversi. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership strategica presso agenzie di CRM e organizzazioni di martech, tra cui Acxiom, MRM//McCann e Harte Hanks, servendo clienti nel settore retail, dei viaggi, dei media, dell'assistenza sanitaria e dei servizi finanziari.

"Sono entusiasta di unirmi a Jamshed e al team di strategie e servizi globali di Marigold, per aiutare i marketer a sviluppare e offrire esperienze personalizzate più incisive lungo il percorso di acquisto e ottenere i migliori risultati per i loro consumatori e i loro brand", ha dichiarato Fitzpatrick. "Non c'è mai stato un momento migliore per i marketer per concentrarsi sull'integrazione personalizzata dell'esperienza del cliente. Le soluzioni di marketing relazionale di Marigold, potenziate da questo supporto strategico e di servizi ampliato, offrono una potente combinazione di tecnologia e know-how per aiutare i marketer a prosperare in un mercato complesso e in continua evoluzione."

Grazie alla profonda esperienza settoriale di Marigold, abbinata alle soluzioni di marketing relazionale cross-channel, i brand sono in grado di creare relazioni significative con i consumatori che sono progettate per durare nel tempo.

Per ulteriori informazioni sulle offerte di strategie e servizi di Marigold, contattare Jamshed Mughal a Jamshed.Mughal@meetmarigold.com.

Informazioni su Marigold

Marigold è un pioniere globale del marketing relazionale. Fornisce soluzioni martech su misura, specifiche per il settore a oltre 40.000 aziende in tutto il mondo. Con Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent e Vuture sotto lo stesso tetto, fornisce la tecnologia e l'expertise di cui i marketer hanno bisogno per sviluppare relazioni, aumentare il fatturato e, in definitiva, far crescere le loro aziende. Per saperne di più, consultare MeetMarigold.com.

