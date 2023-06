Marigold™ ontwikkelt en versterkt Global Strategy and Services divisie

NASHVILLE, Tenn., June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, een wereldleider in martech gericht op het leveren van oplossingen voor relatiemarketing die marketeers helpen klanten te verwerven, te laten groeien en te behouden, introduceert vandaag een uitgebreide en geherstructureerde Global Strategy and Services divisie die de professionele serviceteams voor zijn geïntegreerde productsuite van cross-channel e-mail- en martechoplossingen verenigt onder het merk Marigold.



Deze uitgebreide Strategy and Services divisie brengt de serviceteams, relatiemarketingstrategen en experts uit de sector samen rond Marigolds gepersonaliseerde oplossingen. Met als doel om op maat gemaakte diensten en strategische ondersteuning te kunnen leveren voor marketingteams uit de hele wereld. Het pas gevormde team van experts zet in op een klantgerichte en technologie-agnostische aanpak die marketeers in alle fasen van de consumentencyclus ondersteunt. Hierdoor zullen merken uit alle sectoren kunnen beschikken over op maat gemaakte en gepersonaliseerde relatiemarketingcampagnes, verbeterde programma's voor zero-party dataverzameling en -verrijking, interactieve digitale ervaringen en getrouwheidsprogramma's.

"Bij Marigold willen we meer zijn dan een strategische technologiepartner die bedrijven de tools en oplossingen levert om op grote schaal aan relatiemarketing te doen. We doen dat wel en we zijn er zelfs zeer goed in, maar meer nog dan dat willen we een strategische zakenpartner zijn die zijn klanten de nodige praktische en strategische expertise en sectorkennis bezorgt om succesvol te zijn met hun programma's", verklaart Micki Howl, Chief Operating Officer bij Marigold. "Het verheugt ons dat we onze Strategy and Services divisie kunnen uitbreiden om bedrijfsgroei te ondersteunen voor marketingteams uit de hele wereld. Ons team van strategen en branche-experts onder leiding van Jamshed Mughal bevindt zich in een unieke positie om merken van iedere omvang te helpen bij het opbouwen van duurzame relaties met hun klanten en langdurig succes."

Marigold bevorderde Jamshed Mughal tot Global SVP of Strategy and Services om de divisie te leiden. Mughal was vroeger Global Head of Enterprise Strategy and Architecture. Hij kan bogen op 20 jaar ervaring in klantgerichte functies, waarbij hij transformatieve marketingstrategieën en oplossingen leverde aan klanten. Hij heeft geholpen bij de transformatie van servicedivisies voor ondernemingen zoals Salesforce Marketing Cloud en Microsoft, en met agentschapsgroepen als Wunderman en Havas. Als onderdeel van de uitgebreide divisie leidt Mughal een wereldwijd team met expertise in belangrijke sectoren zoals retail, franchise, media en uitgeverijen, restaurants, agentschappen en professionele dienstverlening, hoger onderwijs, non-profit, reizen, entertainment enz.

"De Marigold Global Strategy and Services divisie heeft als eerste opdracht een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten, met de oplossingen, strategische ondersteuning, gepersonaliseerde service en grondige branchekennis die nodig zijn om loyale en zinvolle relaties op te bouwen met consumenten uit de hele wereld", merkt Mughal op. "Door consumenten centraal te stellen, zal deze divisie zich richten op het creëren van een eersteklas klantervaring op alle contactpunten en het aanbieden van uitgebreide middelen en ondersteuning tijdens het volledige klanttraject. Door die klantgerichte aanpak kunnen klanten een maximum aan waarde halen uit Marigolds volledige pakket van oplossingen voor relatiemarketing. Dit zal ze helpen hun activiteiten te laten groeien, op te schalen en toekomstbestendig te maken."

In het kader van die expansie komt Michele Fitzpatrick Marigold versterken als Vice President of Strategic Services, rapporterend aan Mughal. Fitzpatrick is een onderlegde CX-consultant en CRM-strateeg met meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van performante strategie- en serviceteams, die enkele van de beste merken ter wereld helpen om op grote schaal en via diverse kanalen zinvolle en winstgevende relaties op te bouwen met hun klanten. Zij nam voorheen leidinggevende strategische functies waar bij CRM-bureaus en martech-organisaties waaronder Acxiom, MRM//McCann en Harte Hanks, die werken voor klanten in sectoren zoals retail, reizen, media, gezondheidszorg en financiële diensten.

"Ik ben erg gemotiveerd om voor Jamshed en het Global Strategy and Services team van Marigold te werken. Ik kijk ernaar uit om marketeers te helpen bij het ontwikkelen en aanbieden van effectievere gepersonaliseerde ervaringen in het volledige koperstraject en het optimaliseren van de resultaten voor hun consumenten en hun merken", merkte Fitzpatrick op. "Er is voor marketeers nooit een betere tijd geweest om in te zetten op het personaliseren van de klantervaring. Marigolds oplossingen voor relatiemarketing, aangevuld met deze uitgebreide strategische en serviceondersteuning, bieden een sterke combinatie van technologie en knowhow om marketeers te helpen succesvol te zijn in een complexe en veranderende markt."

Marigolds diepgaande expertise, gecombineerd met relatiemarketingoplossingen voor alle kanalen, helpt merken zinvolle en langdurige relaties op te bouwen met consumenten.

Neem voor meer informatie over Marigolds strategie- en dienstenaanbod contact op met Jamshed Mughal op Jamshed.Mughal@meetmarigold.com.

Over Marigold

Marigold is een wereldpionier in relatiemarketing, die sectorspecifieke martechoplossingen op maat aanbiedt aan meer dan 40.000 bedrijven over de hele wereld. Met Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent en Vuture onder één dak levert Marigold de technologie en expertise die marketeers nodig hebben om relaties te ontwikkelen, hun inkomsten te verhogen en uiteindelijk hun bedrijf te laten groeien. Meer informatie op MeetMarigold.com.

Mediacontacten:

Melissa Hourigan

Fabric Media

melissa@fabricmedia.net

720-608-1919

Katie Pfister

Marigold

kpfister@meetmarigold.com

908-227-7267