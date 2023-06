Marigold™ étend et renforce son département Stratégie et Services internationaux

NASHVILLE, Tenn., 28 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marigold, leader mondial de la martech et fournisseur de solutions de marketing relationnel qui aident les marketeurs à acquérir, développer et fidéliser leur clientèle, a présenté aujourd’hui son nouveau département Stratégie et Services internationaux, élargi et restructuré. Il réunit les différentes équipes qui gèrent les services professionnels liés à la suite de solutions martech et d’e-mailing crosscanal intégrées de la marque Marigold.



Le département Stratégie et Services élargi rassemble les équipes Services, les experts du secteur et de la stratégie en marketing relationnel qui gèrent les différentes solutions spécifiques de Marigold. Il entend fournir des services haut de gamme et un soutien stratégique aux équipes marketing à travers le monde. Cette équipe d’experts fraîchement réunie utilise une approche orientée client, agnostique sur le plan de la technologie, afin de soutenir les responsables marketing tout au long du cycle de vie du consommateur. Elle permet aux marques de créer des campagnes de marketing relationnel personnalisées, des programmes avancés d’acquisition et d’enrichissement de données zero-party, des expériences digitales interactives et des programmes de fidélité pour les principaux secteurs.

« Chez Marigold, notre objectif n’est pas uniquement d’être un partenaire technologique stratégique qui fournit les outils et les solutions dont les entreprises ont besoin pour faire du marketing relationnel à grande échelle. Nous le faisons – et nous le faisons très bien – mais ce que nous voulons surtout, c’est être un partenaire commercial stratégique et offrir à nos clients l’expertise stratégique concrète et la connaissance sectorielle nécessaires à la réussite de leurs programmes », déclare Micki Howl, Chief Operating Officer de Marigold. « Nous sommes ravis d’élargir notre département Stratégie et Services pour soutenir le développement commercial des équipes marketing à travers le monde. Sous la houlette de Jamshed Mughal et de notre équipe d’experts stratégiques et sectoriels, nous sommes idéalement positionnés pour aider les marques de toutes tailles à construire des relations durables avec leurs clients et à prospérer sur le long terme. »

Marigold a promu Jamshed Mughal au poste de Global SVP du département Stratégie et Services. Il était auparavant directeur mondial du département Enterprise Strategy and Architecture. Il dispose de 20 années d’expérience au contact des clients, à qui il a proposé des stratégies et des solutions marketing novatrices ; il a également aidé des sociétés telles que Salesforce Marketing Cloud ou Microsoft, ainsi que des groupes d’agences tels que Wunderman et Havas, à remanier leurs départements Services. Dans le cadre de ce nouveau département élargi, Jamshed dirige désormais une équipe internationale expérimentée dans des secteurs clés comme le retail, les franchises, les médias et l’édition, la restauration, les agences, les entreprises de service, l’enseignement supérieur, les associations à but non lucratif, le voyage, les loisirs, etc.

« La principale mission du département Stratégie et Services de Marigold est d’élaborer un véritable partenariat avec nos clients et de leur apporter les solutions, le soutien stratégique, le service haut de gamme et l’expertise sectorielle approfondie dont ils ont besoin pour créer des relations de qualité et de fidélité avec les consommateurs dans le monde entier », explique Jamshed Mughal. « En plaçant les clients au cœur de notre activité, ce département se concentre sur la création d’une expérience client de première qualité à tous les points de contact et fournit de nombreuses ressources ainsi qu’un soutien important tout au long du parcours client. Grâce à cette approche centrée sur le client, les entreprises tireront le meilleur parti de la suite complète de produits marketing relationnel proposée par Marigold pour développer, faire évoluer et pérenniser leur activité. »

Dans le cadre de cette expansion, Michele Fitzpatrick a rejoint Marigold en tant que vice-présidente des Services stratégiques, sous la direction de Jamshed Mughal. Michele Fitzpatrick est consultante experte en expérience client et en stratégie CRM. Elle a derrière elle plus de 20 années d’expérience dans la gestion d’équipes de services et de stratégie de haut niveau, qui ont aidé quelques-unes des plus grandes marques au monde à construire des relations rentables et qualitatives avec leurs clients, à grande échelle et sur tous les canaux. Elle a occupé des postes de responsable stratégique dans des agences. CRM et des sociétés martech telles que Acxiom, MRM//McCann et Harte Hanks, au service de clients actifs dans les secteurs de la vente au détail, des voyages, des médias, des soins de santé et des services financiers.

« Je suis ravie de rejoindre Jamshed et l’équipe Stratégie et Services internationaux de Marigold pour aider les responsables marketing à développer et à fournir des expériences personnalisées générant plus d’impact tout au long du parcours d’achat, et à atteindre les meilleurs résultats pour leurs consommateurs et leurs marques », déclare Michelle Fitzpatrick. « Pour les marketeurs, le moment est idéal pour se pencher sur la personnalisation de l’expérience client. Les solutions de marketing relationnel proposées par Marigold, appuyées par cette équipe élargie de services et de stratégie, forment une combinaison puissante de technologies et de savoir-faire qui permettent aux responsables marketing de prospérer dans un marché complexe et en pleine évolution. »

Grâce à l’expertise sectorielle approfondie de Marigold, associée aux solutions de marketing relationnel crosscanal, les marques sont en mesure de créer des relations qualitatives et durables avec les consommateurs.

Pour plus d’informations sur les offres Stratégie et Services de Marigold, contactez Jamshed Mughal via l’adresse e-mail suivante : Jamshed.Mughal@meetmarigold.com.

À propos de Marigold

La société Marigold est l’une des pionnières mondiales en matière de marketing relationnel. Elle fournit à plus de 40 000 entreprises à travers le monde des solutions martech sur mesure et adaptées à leur secteur d’activité. Réunissant Campaign Monitor, Cheetah Digital, Emma, Sailthru, Selligent et Vuture sous une même entité, Marigold offre aux responsables marketing la technologie et l’expertise dont ils ont besoin pour améliorer les relations clients, accroître leurs revenus et ainsi développer leur entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MeetMarigold.com.

Contacts Presse :

Melissa Hourigan

Fabric Media

melissa@fabricmedia.net

720-608-1919

Katie Pfister

Marigold

kpfister@meetmarigold.com

908-227-7267