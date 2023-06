Pas de Connectivité, de Cloud ni de Télécom B2B sans approche professionnelle

Le numérique occupe désormais une place centrale dans le quotidien et le bon fonctionnement des entreprises et organisations de toutes tailles. Dans ce contexte, pouvoir s’appuyer sur des infrastructures et des réseaux performants est aujourd’hui un réel must have pour permettre aux professionnels de mener à bien leurs opérations courantes, mais aussi leur évolution à long terme. On notera également qu’avec la forte poussée d’environnements IT toujours plus performants et consommateurs, il est incontournable de sélectionner les bons partenaires qui seront en capacité de proposer toutes les ressources nécessaires pour en assurer un bon fonctionnement. Attention donc à bien prendre en compte ce sujet pour faire les bons choix.

B2B et B2C des exigences différentes

Connectivité, haut débit, cloud et télécoms sont des termes et des services aujourd’hui largement répandus et utilisés par le grand public et les professionnels. Pour autant, si les mots sont identiques, les besoins de chacun sont bien différents, notamment pour les professionnels qui sont en attente d’une qualité de service garantie et sur mesure. En effet, l’interruption d’un réseau, le défaut d’un service Cloud ou encore une connexion télécom instable peut avoir des conséquences désastreuses à bien des égards pour les entreprises.

Prenons l’exemple d’industries, de fournisseurs d’énergies ou encore de compagnies aériennes, on comprend alors parfaitement que leurs activités ne peuvent souffrir d’un service de qualité dégradée. Il est fondamental qu’ils puissent réaliser leurs opérations sans dysfonctionnements liés à une infrastructure IT instable, peu évolutive, mal sécurisée et peu performante.

Prendre en compte la notion de proximité et de support

Si la qualité des infrastructures et des technologies proposées est fondamentale pour faire un choix éclairé dans le secteur du B2B, il faut également évaluer le niveau de support. En effet, ce dernier est un élément clé qui permettra à une entreprise ou à une organisation de contacter des équipes d’experts et de proximité pour mener à bien son projet et être supportée dans ses démarches ou en cas de problèmes. Dès lors, les notions de réactivité et d’expertise des équipes de support ne peuvent se limiter à un service « basique » comme cela est souvent le cas pour les particuliers qui se trouvent seuls pour gérer leurs problèmes de connectivité, réseaux et Cloud (service de support peu joignable, dans des pays étrangers, pas de support local, manque d’expertise pour des sujets complexes...).

Attention aux packagings d’offres professionnelles

Très dynamique, le marché B2B attire les convoitises de l’ensemble des fournisseurs de technologies. En ce sens, des fournisseurs tournés historiquement vers le grand public proposent désormais des offres « professionnelles » qui ne sont en fait que de simples packagings marketing d’offres B2C améliorées. Au final, cela se traduit par la fourniture d’infrastructures et de services dégradés qui ne peuvent pas répondre à des attentes complexes, mais uniquement à des besoins basiques. Ainsi, dans des situations nécessitant expertise, réactivité, support et haute disponibilité, ces offrent montrent très rapidement leurs limites.

Par Julien Rozelle (Directeur Produits & Solutions) chez Eurofiber France